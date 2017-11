Ny operasjonssentral i Sør-Vest politidistrikt

Olaug Bjørnsen var i dag den første operasjonsleiaren på den nye operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Politiet

I dag er to operasjonssentralar i Haugesund og Stavanger lagt ned. Samstundes er det opna éin ny operasjonssentral for Sør-Vest politidistrikt.





Det er kommunikasjonsrådgivar Linda Merethe Lie i politiet som skriv dette i ei pressemelding.



Endringane skjer som følge av at Politi-Norge har gått frå 27 til 12 politidistrikt. Det er politisk beslutta at hovedsetet i politidistriktet skal ligge i Stavanger og den nye operasjonssentralen får derfor base der.



– Det er lagt ned mykje arbeid i forkant, og nå er vi endeleg i gang, seier Gøril Våland, visepolitimeister i Sør-Vest politidistrikt.



Publikum skal forhalde seg til politiet på same måte som tidlegare, ved å ringe 112 i naudstilfelle der det er fare for liv og helse, og 02800 ellers.





Back up-sentral

Dei nye operasjonssentralane i Sør-Vest og Oslo fungerer som back up-sentralar.



– Det betyr at viss ein operasjonssentral går heilt eller delvis ned i eit distrikt, så skal dei kunne overta frå ein av back up-sentralane og styre distriktet derfrå, seier Våland.

Frå to til éin

Den nye operasjonssentralen dekker heile politidistriktet. Dette inneber også at politiet etablerer felles rednings- og kriseleiing for heile distriktet, og at alle relevante IKT-system er oppgradert og tilpassa.



Operasjonssentralen er politidistriktets leiings- og koordineringssentral – både for planlagt og hendingsstyrt operativ verksemd – i daglig drift og ved ekstraordinære hendingar og kriser.