Dømt til døden for heksekunster i Sunnhordland

I mai 1650 blei Ingeborg Olsdotter kasta på bålet på Horneland etter å ha blitt dømt til døden for trolldomskunster.

– Så vidt ein kjenner til er dette den einaste trolldomsprosessen frå Sunnhordland på 1600-talet som i omfang og dramatikk kan måla seg med dei store og talrike prosessane me kjenner frå andre landsluter i dette tidsrommet, skriv Anstein Lohndal i Sunnhordland årbok 1986.

Artikkelen « … it Quindfolk udi Troldoms Kunster forfaren. Om trolldomsprosessar og ein kvinnelagnad i 1600-åra» handlar om Ingeborg Olsdotter, som blei arrestert på Moster i januar 1650. Arrestasjonen skjedde «efter Almuens Begiæring».

Ingeborg Olsdotter var truleg fødd i Bergen, men hadde store delar av livet sitt reist omkring i Sunnhordlands-bygdene og tigga, særleg i bygdene på Bømlo. Ho busette seg til slutt med mannen sin på garden Sætre i Moster sokn. Det var også her lensmannen pågreip ho den 12. januar 1650.

Å tigga var ikkje forbode, men til liks med andre omreisande hadde ho skremt fastbuande med trugsmål. Det kunne vera at ho ikkje var fornøgd med mjølka eller kjøtet ho fekk, eller at ølet ikkje var godt nok eller sterkt nok. Bakgrunnen for hekseriskuldingane var nok at folk hadde blitt leie av dette.

Ho blei sikta for trolldom og hekseri den 11. februar 1650. Den første tingsamlinga fann stad på Engesund i Fitjar. Hit sende lensmann Endre Levåg drengen sin, Peder Olsen for å vitna. Endre Levåg hadde snakka hardt til Ingeborg i Førøysundet, og ho sa då til Anne Færesund og Knut Levåg ute i kjøkenet at om få år skulle han ikkje springa «saa kaad som nu gjør hand».



«Dernest frembkom Peder Olsen, Endre Leuog sit tienner, och berette at hans Hosbund hafde sendt hannem hiid at sige, at det hende sig en gang mens hand var Lensmand, da var hand i Feresund och drach, huor var, och da der hand efter huis ord dennem mellem falt thalede hende noget hartthil, sagde hun thil Anna Feresund och Knud Leuog i Kiøchenet mens hand var i stuen, hand springer nu suar læt, mens inden faa aar schal hand iche springe saa Kaad som nu gjør hand, siden om it Aar der efter fich hand i bode hans lender saa hand Kunde iche gaa offer Gulffuet Vden med stor nød med en stauff hvilket hand endnue haffde».



Eit år seinare fekk han så vondt i båe hoftene at han ikkje kunne koma over golvet utan med stor naud, fortalde vitna. I tillegg til å ha øydelagt helsa til fleire hadde Ingeborg sett dødeleg sjukdom på folk. Mannen til Kjersti Jakobsdotter døydde etter at han hadde nekta Ingeborg hus for natta ein gong. Ei anna skuldig som blei retta mot henne, var tap av buskap. Mikjel Foldrøy og fleire andre hadde mist husdyr etter at Ingeborg hadde vore hos dei og kome med trugsmål fordi dei ikkje hadde gjort slik ho ville. Drukning på sjøen var ei anna skulding. To av sønene til Sivert i Bussesund drukna på sjøen i stilt vêr, og Sivert påstod at det var fordi han hadde nekta Ingeborg å setja opp stova si på eigedommen hans.



Det var såleis alvorlege skuldingar Ingeborg Olsdotter fekk mot seg. Ho tilstod aldri. Men ho fekk ikkje hjelp frå nokon. Til og med mannen hennar, Jens Osmundsson, vitna mot henne. Etter fleire rettssaker fall den endelege dommen i Kyvik på Stord den 29. april. Ho blei dømd til «at lide effter Loven og Recessen på hendes Lif, til Baal og Brand».

Den 21. mai 1650 blei Ingeborg Olsdotter bunden til ein stige og kasta inn i bålet.