Miniatyrskyting i «Fitjartun»

Tre ivrige aspirantar på miniatyrskyting, f.v. Imre Havn, Erik Helland Gjøsæter og Malin Navdal Vik. Foto: Kjetil Rydland.

Miniatyrskytinga til Fitjar Skyttarlag går framleis for seg i kjellaren på "Fitjartun", og aktiviteten er framleis god.

Det kan me konstatera etter å ha vore med på oppstarten av sesongen. Nils K. Rydland og Knut Vik frå miniatyrnemnda var til stades for å rettleia dei unge skyttarane; ikkje alle som møtte på opningskvelden har vore med og skote før. – Då er det greitt å vera fleire instruktørar som kan hjelpa nybyrjarane til rette, seier Knut Vik.







Knut Vik viser Imre Havn korleis han skal lada luftgeværet. Foto: Kjetil Rydland.





Saman med Nils K. Rydland og Kristian Isdahl utgjer han miniatyrnemnda i Fitjar Skyttarlag. Det er skyting i Fitjartunkjellaren tre kveldar i veka, og dei tre deler kveldane mellom seg.





Den første skyttaren som løyste skot denne haustsesongen, var 12 år gamle Regine Haukeland. Ho oppnådde 195 av 200 poeng, og det seier ho seg berre så nokolunde fornøgd med. Ho har vore på miniatyrskyting før, og har klart 199 poeng. Etter som dette var første gongen i haust, var resultatet brukbart, vedgår ho.



Regine Haukeland er så nokolunde fornøgd med resultatet. Foto: Kjetil Rydland.

Den neste gjengen som dukkar opp, er Imre Havn og Erik Helland Gjøsæter på ni år og Malin Navdal Vik på ti år. Av desse er det berre sistnemnde som har vore med før. Dei to gutane har aldri vore med på miniatyrskyting før, og får litt ekstra instruksjon av Knut Vik. Etter kvart ser det ut til at dei treffer blinkane.

Knut Vik fortel at miniatyrskytinga i denne omgangen held fram i seks veker, til ein gong midt i desember. Dei har skyttarar i klasse A, B, C og D blant dei vaksne, men dei fleste skyttaraane er unge. Dei fordeler seg på klassane aspirant, rekrutt, eldre rekrutt og junior. Knut minner om at det snart er premieutdeling for vårsesongen. Pokalane for runden som start i kveld, blir ikkje delte ut før på ettervinteren 2018.



Nils K. Rydland tel poeng. Foto: Kjetil Rydland.