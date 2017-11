– Vegard Hareide ustoppeleg!

Vegard gjer det bra på handballbanen framleis. Arkivfoto FP/KR.

– Han stoppa Bergen Vest, skriv Bladet Sunnhordland og siktar til fitjarguten Vegard Hareide, som scora heile 16 mål i gårsdagens handballoppgjer på Vikahaugane.



Fitjarguten Vegard Hareide får mykje lovord i «Sunnhordland» etter 2.-divisjonskampen mot Bergen Vest i går. Heile 16 mål scora «vår mann» mot sjanselause bergensarar.

Rett nok er ikkje nivået på Stord sitt bestelag det same som for vel to år sidan, då Vegard Hareide blei teken opp på Stord HK sitt elitelag. Den gongen var Stord blant dei beste handballaga i Noreg, og hadde ambisjonar om å bli topp tre den komande sesongen.





Det viste seg snart at dei høge ambisjonane til Stord ikkje blei oppfylte, og dei har rykt ned to gonger sidan den gongen. Men om laget ikkje held same nivået, ser det ut til at vår mann er «i skotet» som aldri før. 16 mål i éin kamp er ein strålande prestasjon!

Spelande trenar Jonas Sjølin uttaler til «Sunnhordland» at han er svært nøgd med forma til 16-målsscorar Vegard Hareide. Heile referatet frå kampen, som Stord vann 38-24, finn du her.