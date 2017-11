Forkynnar Roald Evensen presenterte tre D-ar som var lette å hugse. Foto: Håkon C. Hartvedt

Godt med folk var det då Fitjar Indremisjon skipa til basar i Fitjar Bedehus, laurdag ettermiddag. Frå forkynnar Roald Evensen fekk forsamlinga med seg tre D-ar.

Dei tre D-ane, stod ikkje for ei musikkgruppe i Evensens appell, men for tre setningar som gjekk me trur gjekk rett inn, og som er lette å hugsa:

1. Du er elska

2. Du er ønska

3. Du er venta.

– Slik ser Gud på deg. Han elskar deg, Han ønskjer at du skal koma til Han med alle ting - og Han ventar på deg, sa Evensen, som til slutt utfordra forsamlinga med to ord: – Kjem du?

To rundar med åresal

Ein gong må eg finna ut av kvifor det heiter åresal. Ein sel jo ikke årer i vanleg forstand, men trebitar med loddnummer på. Eg veit at desse ofte og er utforma som små padleårer. Men kvifor akkurar årer? Eit kjapt søk på wikipedia gjorde meg ikkje særleg klokare. Men kanskje nokon veit?

I alle fall var det to runder med sal av trefliser med fem tall og malt botn på som kunne gje deg gevinst om tala slo inn. Og det skjedde jo heile tida, for mange og flotte var gevinstane. I tillegg var det som seg hør og bør trekning av bøker som utløyste endå større gevinstar.

Alt i alt ein heilt vanleg basar som gav gode kroner til misjonen - og ein andakt som gjorde at me sat igjen med tre D-ar, som me hugsar enno.

Mykje folk på Indremisjonsbasaren. Foto: Håkon C. Hartvedt

Dei åtte manader gamle tvillingane Fiona og Filip var nok dei yngste på basaren. Foto: Håkon C. Hartvedt

Musikkinnslaget denne gongen stod Elin Sørfonn for: Song til fint pianospel. Foto: Håkon C. Hartvedt