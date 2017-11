Helgemesse til minne om dei som har gått bort

Det har blitt ein fin tradisjon å tenna lys og stella ekstra rundt gravminna i høve allehelgensdag. Foto: Kjetil Rydland.

Allehelgenssøndag blei markert på tradisjonelt vis i Fitjar kyrkje i går med tente lys for alle som hadde gått bort sidan i fjor på denne tida.

Første søndag i november markerer Den norske kyrkja Allehelgensdag, eller helgemesse. Dette er for mange ein viktig minnedag, der me tenkjer på generasjonane som har gått føre oss.





Tradisjonell markering i kyrkja

Alle som hadde mist nokon av sine kjære sidan november i fjor, var spesielt inviterte til gudstenesta i Fitjar kyrkje i dag. Det var ei verdig markering då Sigrun Vik Nilsen og klokkar Eli N. Simonsen tente eit ljos for kvar person, etter kvart som sokneprest Olav Oma las opp namna på dei avlidne.



Sorg og sakn kjem i fokus på ei slik minnestund, men også Guds ord om trøyst og hjelp til dei som sørgjer. Sokneprest Olav Johannes Oma var liturg og talte over dagens tekst. Og takkofferet gjekk til diakoninemnda sitt arbeid.





Dei siste tiåra har det blitt meir og meir vanleg å tenna lys på gravene, ikkje berre i høve helgemesse. Så også i Fitjar. Tente lys ser me på kyrkjegardane til ulike tider, særleg i den mørke årstida. Etter dagens gudsteneste i Fitjar-kyrkja gjekk mange til graver der deira kjære er gravlagde.





Etterpå serverte diakoninemnda middag i bedehuset, deilig betasuppe med kaker og kaffi til dessert. Vel 50 svoltne fitjarbuar åt seg mette i godt lag.



Sola skein over kyrkja og kyrkjegarden til glede for dei som såg om gravene til sine kjære. Foto: Kjetil Rydland.



Sokneprest Olav J. Oma på preikestolen i lys drakt, det er ei festgudsteneste, der kyrkjelyden gler seg over det dei døde har betydd og over at dei er hos Gud. Foto: Kjetil Rydland.

Halloween og Allehelgen

Kvelden før Allehelgensdag har vore ein viktig dag i folketrua. På engelsk heiter Allehelgensaftan "All Hallow´s Eve", forkorta til "Halloween". I irsk keltisk tradisjon trudde ein at på denne kvelden var skiljet mellom vår verd og dei døde svakare enn elles, slik at dei døde sine sjeler kunne merkast. Frå rundt år 2000 har Halloween begynt å bli ei folkeleg, men kommersielt prega feiring her i landet.

I motsetning til Halloween handlar ikkje Allehelgensdag – eller helgemesse – om spøkelse og døde menneske som går igjen. Allehelgen er ei gamal kristen høgtid, tidlegare for å feira alle dei helgenar som ikkje ha sin eigen helgedag i løpet av året. Etter kvart har det blitt ein minnedag for dei døde, alle dei som gjennom generasjonar har ført den kristne trua vidare.