Trongt og triveleg på korkafé

"No har eg fått meg Facebook", til ein vel 400 år gamal melodi frå Italia, slo godt an. Foto: Kjetil Rydland.

Nærmare 100 tok imot invitasjonen frå Fitjar kammerkor og møtte opp på korkafé i Kutursalen laurdag kveld.

Korkafeen såg ut til å slå betre an enn arrangørane i Fitjar kammerkor hadde våga å håpa på. Det viste seg snart at dei måtte ut etter fleire stolar og bord, og til slutt var godt over 100 musikantar og songglade samla rundt borda i Kultursalen.



Her må me fylgja med på Facebook! Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar kammerkor serverte ein variert meny med både gamalt og nytt. Med folketonar frå inn- og utland, og vemodige "Blåmann". Ein artig vri hadde dei på ein song av den italienske komponisten Orazio Vecchi (1550-1605), der teksten hadde blitt "No har eg fått meg Facebook".



Konferansier Ole Bergesen leia stunda på lett og ledig vis. Foto: Kjetil Rydland.

Kammerkoret viste at dei må ha øvd flittig under taktstokken til Helge Haaland i haust. Og fekk høglydt og velfortent applaus. Men musikalsk kom dei nok ikkje heilt opp mot gjestene frå Stord, Wenche Bruun Lien Kvintett. Dei serverte eit knippe jazzlåtar frå det varierte standardrepertoaret sitt.



Då vokalist Wenche Bruun Lien truga med å gi seg: – Vi har tid til litt til? fekk ho klar melding frå den mest taleføre blant publikum: – Ja, berre gje gass!





Heldigvis følgde jazzvokalisten oppmodinga, og gav eit takknemleg publikum ei jazzoppleving frå øvste hylle. Dette trur me fitjarbuen vil ha meir av!



Vokalist Wenche Bruun Lien, Helge Haaland på bass, Jan Tore Ness på trommer og Jostein Bøyum på trompet. Pianist Stein Bakke gøymde seg i mørket bak pianoet. Foto: Kjetil Rydland.