Jostein og Ruth på sitt nye kjøkken. Ruth med ei kake som nettopp har hatt ein tur i den storslegne, nye steikeomnen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det seier Ruth Skram til fitjarposten.no. Ho har alltid elska å baka - til glede for seg sjølv og mange andre. Så kom brannen. Ruth og Jostein mista huset sitt og alt med det - og for Ruth tok og bakegleda slutt.

Det er på morgonen 4. april 2016. Fitjarposten sin redaktør har sove frampå og er endå ikkje heilt vaken når han ser ut vindauget mot Fitjarbygda. Ved Skramavegen er det røyk. – Ja, ja det er vel noko rask nokon ønskjer å bli kvitt, tenkjer han og går på kjøkenet for å finna seg kaffi. Tilbake på kontoret ser han at røyken har auka. No byrjar det og å stikka opp flammar og. – Dette kan då umogeleg vera bråtebrann eller slikt noko. Her må brannvesenet varslast!!

Men det er allereie gjort. Regningbilen vert synleg på vegen. Kjem frå Årskog så fort det lar seg gjera. Fitjar Brannvesen er kjent for rask utrykking.

Jostein

Og no er det ingen tvil om at det er eit hus som brenn. Kikkerten avslører at det er huset til Ruth og Jostein Skram.

– Eg står ei stund og fotograferer frå altanen, så køyrer eg ned. Vil avklara om det er greitt at me legg ut bilete.

Når eg kjem ned står huset i full fyr og flamme for like etter å rasa heilt saman. Brannmannskapa kunne ingenting gjera for å bnerga huset. Deira hovudoppgåva var å sikra at brannen ikkje spreidde seg vidare, og dei gjorde ein glimrandejobb- som alltid.

Det er likevel ikkje huset og flammane som blit sitjande att på netthinna mi når eg køyrer heim att ei stund etter. Det sterkaste inntrykket, og det eg aldri kjem til å gløyma, er møtet med Jostein.

Når eg møter han står der i arbeidkleda med blikket mot den flammande ulykka. Skiten av mold og steinsprut, med med sko dekka av gjørme og med eit bleikt andlet, fylt av eit sørgmodig, men fatta uttrykk. Og så kjem orda:

– Dette er alt er har att, Håkon, seier han lågt og syner til det han går og står i.

Han har klart å berga ein bil ut av garasjen, men alt i huset, alt han har teke vare på, mellom anna ei full kiste med arveting, alt har gått tapt. Heile huset brann ned på tre kvarter. Eg trur ikkje eg klarte å finna gode ord å gje tilbake, men står der ei stund og prøver å dela smerta.

Frå brannen i april i fjor. Arkivfoto: FP/HCH

Berre pipa stod att. Arkivfoto: FP/HCH

Ruth si historie

Ruth er hos gode naboar og er teken vel hand om der. Men det var ho som oppdaga brannen.

– Eg stod og dusja i 2. høgda.Då høyrde eg nokre merkelege, ukjende lydar nede. Eg gjekk ned og såg at det var røyk. Då for eg opp igjen, fekk med meg pulverapparatet og mobiltelefonen, og sprang ned for å sløkka, seier ho og fortset:

– Plutseleg sprakk ruta, og rommet vart fullt av røyk. Eg fekk ikkje pusta. Fór ut i entreen, heiv på meg ein kjeledress som hang der, kom meg ut på trappa - og ringde til Jostein. Eg var rasande og i sjokk. Ville inn igjen og sløkkja.

Då kom to karar som hadde vore på REMA og handla opp etter vegen. Eg veit ikkje kven dei var, kanskje nokon som jobba på ei av bedriftane i bygda. Dei såg kva som var i ferd med å skje, at eg tenkte på å springa inn igjen i huset. Fast og bestemt tok dei meg fast i kvar arm og drog meg vekk ifrå huset, seier Ruth. Noko ho sjølvsagt er sjeleglad og takksam for i dag. Kristine Heggøy og Mette Lambach Fitjar kom og til og hjalp.

Stor takk til dei alle, og alle andre som seinare har hjulpe, kome med gode ord, gjeve ein klapp på skuldra og gjeve gode klemmar - og til butikkane i Fitjar som var utruleg behjelpeleg med å skaffa oss det me trong der og då, seier Ruth.

Ny start i nytt hus

Frå stova. Foto: Håkon C. Hartvedt

For ei veka sidan kunne Ruth og Jostein flytta inn i nytt hus. Annleis og med livsløpstandard, som det heiter. No er dei berre takksame og glade. – Me har fått det som me ønskte det, og meire til, ja, me er meire enn takksame, seier Ruth. – Då me flytta inn at sist onsdag, følte eg meg heime med ein gong, og sist laurdag hadde me huset fullt av folk.

Då kokte eg ein stor grautpanne, smiler Ruth. – No kjem og barnebarna på besøk igjen etter skuletid, og gleda over å bakaer tilbake igjen, strålar ho og tek oss bort til kjøkkenbenken der to formkaker allereie har hatt sin tur i steikeomnen.

Eit av baderomma. Foto: Håkon C. Hartvedt

Soverom. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fasadebilete. Plata frå tak til terasse midt på veggen til høgre er av kopar. Foto: Håkon C. Hartvedt

Ope hus

Mange fann vegen til Ruth og Jostein då dei hadde ope hus i dag. Alle me snakka med gledde seg over å sjå kor fint dei to har fått det etter den tragiske ulykka i fjor. Foto: Håkon C. Hartvedt

I dag har dei hatt ope hus. Invitert nygdefolk til å koma for å sjå korleis dei har fått det.

– Ja, det ønskte me å gjera - av takksemnd til alle som har vore med og støtta oss, seier Ruth og Jostein. Og folk kom, nikka og gledde seg over det dei såg, og det mangla verken på kaker eller traktement til dei som kom.

– No er eg berre glad, strålar Ruth, til slutt.

– Me mista huset, men har kvarandre, og har fått nytt hus på plass. No er me berre glade, seier Ruth og Jostein Skram.