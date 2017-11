Arbeidsløysa går ned

Stor aktivitet ved Fitjar Mekaniske Verksted. Arkivfoto Fitjarposten / Kjetil Rydland.

Det er ei gledeleg utvikling i arbeidsmarknaden i Hordaland, og i oktober var arbeidsløysa på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er ein nedgang på 1600 personar i høve til same tid i fjor, skriv kommunikasjonsrådgjevar Eivind A. Pettersen i NAV Hordaland. Han melder om færre ledige ungdommar, nedgang i talet på langtidsledige og fleire utlyste stillingar.





Positiv utvikling

Fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes er nøgd med at den positive utviklinga held fram i arbeidsmarknaden.

– Vi har nok ein månad bak oss med fallande arbeidsløyse i Hordaland. Utviklinga er gledeleg, og vi ser at dei langtidsledige òg nyt godt av utviklinga, seier Kverneland Bogsnes.

Hordaland har 3938 langtidsledige. Den største gruppa er personer mellom 30-39 år, som er høgare enn for 20-åringane.

– Talet på langtidsledige er framleis høgt, men har falle kvar månad sidan sommaren. I Sunnhordland har konjunkturen snudd og arbeidsløysa ligg no på snittet i fylket. I dei indre kommunane våre er arbeidsløysa låg, seier Kverneland Bogsnes.

Det er 7447 heilt ledige i Hordaland (-17,7 %). I tillegg går 2378 personar (0,9 %) på tiltak, som er det høgaste talet på mange år. NAV Hordaland prioriterer å få ungdom og langtidsledige inn på tiltak.



Fleire ingeniørar får jobb

Industriarbeid (1075), bygg og anlegg (948) og butikk- og sal (747) er dei yrkesgruppene med flest arbeidsledige. For ingeniør- og IKT-fag er det nesten 400 færre ledige enn ved årsskiftet, som viser at den negative effekten er i ferd med å verta utlikna som følgje av oppgang i andre næringar.



Stabilt i vest, lågt i aust

I oktober var det høgast arbeidsløyse i Austrheim (4,2 %), Øygarden (3,9 %) og Fjell (3,7 %), medan Eidfjord (0,6 %), Jondal (0,9 %) og Voss (1,2 %) har færrast ledige i fylket.



Betre i Bergen, Fjell og i Sunnhordland

Størst prosentvis nedgang i arbeidsløysa utanfor Bergen finn vi på Stord og Fjell. I Bergen kommune er det 4324 ledige, ein nedgang på 416 i høve til i oktober fjor.

Det er særs gledeleg at alle kommunane i Sunnhordland nedgang i arbeidsløysa i forhold til i fjor. I Stord blei har arbeidsløysa nærmast blitt halvert (-48%), frå 485 til 254. Fitjar har 42 arbeidsledige, to færre enn på same tid i fjor.