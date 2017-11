Frå Helland til Tokyo på karatesamling

Sukhwinder Koløen på veg til trening i Tokyo. Foto: Privat.

Som kjent finn me opphav og sentrum for all verdas karatesport i Japan, og Sukhwinder Koløen har vore i Tokyo i haust for å læra endå meir karate.



Hovudinstruktør i Fitjar Shotokan Karateklubb, Sukhwinder Koløen, er nyleg komen heim frå Japan. 12.-15. oktober var han på instruktørgasshuku i Tokyo saman med 10 andre nordmenn. På denne storsamlinga var det rundt 400 instruktørar frå heile verda.







Sukhwinder Koløen saman med dei andre norske instruktørane i JKA Honbu Dojo Tokyo, hovudkvarteret for JKA karate i heile verda. Foto: Privat.



Karatsamlinga fann stad i JKA Honbu Dojo Tokyo, hovudkvarteret for JKA karate i heile verda. – Fokuset på denne samlinga er å bli ein betre karateutøvar og betre instruktør, seier Sukhwinder, så vegen frå det nye i Japan går gjennom meg til elevane mine på Fitjar. Det er òg fokus på å forstå og utbetra kvar karateteknikk, slik at kvar teknikk blir betre og endå meir effektiv.

Sukhwinder fortel at han reiste med SAS via Bergen og København frå Narita International Airport, rundt 60 km frå Tokyo sentrum. Derfrå reiste dei med tog til Ueno-stasjonen, og tok drosje derifrå til Sudiobashi, der dei budde. Dagane gjekk med til trening, men det blei tid til nokre ettermiddagsturar i nærområdet. Dei tok tog 10-15 min frå Sudiobashi, til Akihabara, Ginza og Asakusa, alle kjende stader i Tokyo.



Dette var tredje gongen Sukhwinder har vore i Tokyo på treningsssamling. – Det blir nok tur til neste år og, seier Sukhwinder, me må halda oss oppdatert på det siste nye innan JKA-karate!







Sukhwinder tar seg ein kaffikopp oppe i 43. etasje på Tokyo Dome Hotell. Foto: Privat.









På shopping i ein kendobutikk med «samuraisverd» – det er ein fantastisk kampsport, det og, seier Sukhwinder. Foto: Privat.