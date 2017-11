Jostein og Ruth Skram vonar mange vil koma når dei i morgon opnar dørene inn til nyahuset. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det seier Ruth og Jostein Skram. I april i fjor brann huset deira ned til grunnen. I morgen held dei ope hus for dei som vil koma og sjå korleis dei har fått det i nytt hus - i stor takksemd til all hjelp dei har fått undervegs.

– Eg veit ikkje om det er vanleg å gjera slikt som dette, men så er me no ikkje A4 heller, smiler Jostein, og Ruth heng seg på:

– Me er berre takksame for all hjelp, gode ord, klapp på skuldra og klemmar me har fått frå familie, naboar og bygdefolk elles -

og no vil me ønskje alle som vil koma velkomne inn til eit slags ope hus hos oss mellom klokka 14.00 - 17.00 i morgon, seier ho.