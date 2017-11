Foto: Stefanusalliansen

I Søraust-Asia finn me eit av dei store misjonsunder i vår tid. Ei livkraftig kyrkje har vakse fram mellom hmongfolket. Førstkomande måndag får ein høyra om dette på Fitjar Bedehus.

Magasinet Stefanus skriv: – Hmongfolket bur i høglandet i Vietnam, Laos, Burma, Thailand og Kina og er eit konglomerat av 89 forskjellige undergrupper med eigne skikkar og språk. I Vietnam kom dei første hmong til kristen tru i 1986. Sidan den gongen har veksten vore eksplosiv og ganske eineståande i misjonssamanheng. Ein reknar med at det i dag er over 300 000 kristne berre i Vietnam. Vekkinga starta med at ein frå hmongfolket i Laos vart kristen og begynte å formidla evangeliet over radio.

Utfordringar

–Ein slik vekst stiller ei ung kyrkje overfor formidable utfordringar, skriv Magasinet Stefanus vidare. – Dei treng å få grunnleggjande bibelkunnskap, og leiarutvikling og teologisk opplæring er viktig. For å gje kyrkje hjelp til dette har Stefanusalliansen sin partnar, Hmong Ministry, starta ein bibelskule. Leiar for internasjonal avdeling i Stefanusalliansen besøkte prosjektet i september.

Bibelskulen er under bygging, men skulen har starta opp i mellombels lokale, og tilhøva er svært enkle. Studentane bur i ei brakke med jordgolv, og dei søv på harde trefjøler med eit tynt teppe over seg.

Fitjar Bedehus på måndag

Til møtet på FItjar Bedehus, måndag kl 19.30, kjem ein av grunnleggjarane av bibelskulen saman med Ingvar Isene frå Stefanusalliansen. Han vil fortelja om arbeidet blant Hmongfolket, og kollekten går til dette arbeidet.