Adrian Vik, ny mann i motorsporten

Adrian Vik på sykkelen sin, ny mann i motorsporten i Fitjar. Foto: Privat.

I haust har motorsportmiljøet på Fitjar fått endå eit nytt skot på stamma, 10 år gamle Adrian Vik har debutert i motocross.



Arild Vik er ein gammal veteran i mororsportmiljøet i Fitjar, med mange gode prestasjonar bak seg, spesielt på 1990-talet. Og ungane ser ut til å følgja i faren sine hjulspor.



Ailin Vik på 17 år har hatt ein god sesong i juniorklassen i bilcross, med deltaking i landsfinalen som høgdepunkt. Og for snart tre veker sidan blei ho nesten klubbmeister i NMK Vikedal. Men den helga var ho ikkje åleine frå familien Vik på startstreken.



Adrian Vik med tommelen opp før start. Foto: Privat.



Storebror Vegard debuterte i bilcross, og i motocross dukka det opp endå ein Vik. Minstemann Adrian Vik på 10 år deltok i løp for første gong. Etter det me forstår, har han bestemt seg for å prøva hardt ein periode for å sjå om motocross er noko for han. Og det kan sjå slik ut, seier pappa Arild Vik,



Heime i garasjen i Koløyo har han ståande to Ktm. med 16-18 hk. Han har vore på fire treningar med instruktør. Etter debuten i Vikedal for snart tre veker sidan har han vore med på vintercup sist laurdag i Hustrudalen på Stord.





Adrian med diplom frå vintercupen på Stord. Foto: Privat.





Laurdag ettermiddag var det så vidt han rakk 4H-festen i Øvrebygda, fordi han var på løp. I gymsalen på skulen hadde han stilt ut ei flott, skikkeleg gjennomarbeid prosjektoppgåve om, ja nettopp, motocross!



Førebels skal ikkje dette vera konkurranseprega, men berre kjekt for dei minste. Likevel er han opptatt av plassering; til no har han berre hatt 2.- til 4.-plassar til no, noko som er bra med så lite erfaring.



Det er vanlegvis roleg om vinteren også i motocross, fortel Arild Vik, men i vinter arrangerer dei Vintercup på Stord og Bømlo, som Adrian har meldt seg på. Der deltek førarar frå heile Vestlandet. Neste runde er på Bømlo 2. desember. Me ønskjer lykke til!