Nye fristar for kulturmidlar og kommunale prisar

Lars Ove Rimmereid går fram og tar brannen ved rota, slik han skal. Foto: Kjetil Rydland. Brannsikringskurs for bønder I går var ein flokk arbeidskledde Fitjar-bønder samla på Videoen til sertifiseringskurs i...

30.10.2017 Kjetil Rydland

Hundeskit i turløypa Ein av lesarane klager over at det er der for mykje hundeskit i turløypa ovanfor Olstjødno.