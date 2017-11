Færre brannar i driftsbygningar

Foto: Landbrukets Brannvernkomité

Første del av 2017 viser ein nedgang i talet på brannar i driftsbygningar i landbruket, men auke for bustadbrannar på gardsbruk.

Halvårsrapporten for landbruksbrannar 2017 viser at 72 driftsbygningar blei skadde av brann, går det fra av ei pressemelding frå Landbrukets brannvernkomité. Dette er 25 % lågare enn gjennomsnittleg tal på brannar dei siste fem åra. Totalt er det brannskadar for 146 millionar kroner.



Satsing på forsterka el-kontroll med varmesøkjande kamera bidrar positivt for driftsbygningsbrannar, og vil no bli utvida til å omfatta også bustader. For bustader på gardsbruk var det ein auke i 2016, og ei dobling i 2017 både i talet på brannar og skadekostnader i forhold til føregående fem års gjennomsnitt.



Termogram – varmesøkjande kamera. Foto: Landbrukets Brannvernkomité



Mange bønder har gjennomført kurs og teke sertifikat for varme arbeid i landbruket i 2017. Det er også montert flere tusen telefonutringarar for brannalarmanlegg i husdyrbygg, slik at det blir gitt varsel om brann til mobiltelefon.



Samtidig er det innsatsen mot brannfarlege el-feil som har vore hovudsatsinga i 2017. Satsing på el-kontroll med varmesøkjande kamera i driftsbygningar starta i 2014, då undersøkingar viste at to av tre branntilløp i landbruket har elektrisk årsak. Dette ser ut til å ha positiv effekt på talet på brannar i driftsbygningar og vil no bli utvida til å omfatta bustadhus.



Statistikken viser ein klår nedgang i talet på brannar i driftbygningar, ikkje minst i Hordaland.





Landbrukets brannvernkomité er eit samarbeid mellom sentrale aktørar innan landbruksnæringa, brann- og bygningsmyndigheitene og forsikringsnæringa. Komiteen arbeider for å førebyggja og avgrensa omfanget av brannar i landbruket.

Disse organisasjonane er med i Landbrukets brannvernkomité:

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning, Mattilsynet, Matmerk, Felleskjøpet, Tine, Norsvin, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, Norsk brannvernforening, Gjensidige, If Skadeforsikring, Sparebank1 Skadeforsiking, Tryg Forsikring, Eika Forsikring, Landbruksforsikring, Elotec