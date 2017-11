– Velsignet god tale av gamlebispen Ole D. Hagesæther. Foto: Håkon C. Hartvedt

Tidlegare Bjørgvin-biskop Ole D. Hagesæther heldt ein sentral og god tale over temaet «Nåden alene» der han fekk fram både nåden og nådens gode konsekvensar under prostigudstenesta i Fitjar kyrkje i går kveld.

Det fekk han fram ved å mellom anna vise til Sakkeus, kjent frå søndagskulepensumet som den rike, men forhatte tollaren som klatra opp i eit tre for å sjå Jesus. Så får denne mannen som det jødiske samfunnet hadde forakt for, møte en nådig Jesus som både ser han og tilgjev synda han har bore på.

Då skjer det noko med Sakkeus, ikkje berre blir han frelst, men no vil han óg leve på ein annan måte. Han seier: «Herre, halvparten av alt eg eig, gjev eg til dei fattige, og har eg truga pengar frå nokon, gjev eg fire gonger så mykje tilbake.»

Nåde

I starten hadde biskopen allereie definert nådeomgrepet som: Uforskyldt, ubetalt og ufortent tilgjeving. Vidare kom han inn på forteljinga om den bortkomne sonen som absolutt hadde kasta bort alt, og som fekk som fortent då han handla mellom grisane, og einaste maten han fekk var det same som dei år. Men når han så «kjem til seg sjølv», vender om og går tilbake til sin far, er det full tilgjeving, nåde og gjenoppretting å henta.

Tyskarar under krigen

Hagesæther fortalde og ein episode frå krigen, då han var gut, og nokre tyskarar kom på huset og tok far hans som og var prest med seg inn på kontoret. Mange tankar for nok gjennom gutesinnet då.

Seinare fekk han vita at tyskarane var truande og hadde kome for å få nattverd. Nåden gjeld og utkommanderte soldatar.

– Men kvar er rettferda? Korleis kan syndar berre tilgjevast?

–Rettferda er på Kristi kross, sa biskopen. Der gav Gud sin einborne Son til soning for all synd. Det gjeld og oss. Me er alle syndarar som treng Jesu nåde. Nåden tek me imot når me høyrer Guds Ord og Evangeliet om nåden. Vi må velja å ta imot Ordet som mitt, sa biskop emeritus Ole D. Hagesæther. I sin tale understreka han og bodskapen ved å syngja nokre strofar av Lydia Lithell sin song:

Det enda som bär när allting annat vacklar,

det är Guds nåd och hans barmhärtighet.

All jordisk berömmelse och glans den slocknar

när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet det är att nåden räcker,

att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.

Det enda jag har att lita till en gång,

det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

Prostidag

Gudstenesta var elles avslutninga på ein prostidag for sokneråda og dei kyrkjelege tilsette i prostiet. Tidlegare på dagen var dei samla i Fitjar Bedehus. Fleire av desse tok del i gudstenesta saman med våre eigne i tillegg til prost Svein Arne Theodorsen og biskop Hagesæther.

Bremnes kantori. Foto: Håkon C. Hartvedt

Bremnes kantori var til stades under gudstenesta og gjorde sitt til at det var svært god song i denne gudstenesta. Dei framførte og motetten «Nåde over nåde», skrive av kantor Jostein Molde.

Rundt 200 var til stades på denne prostigudstenesta som òg markerte 500 års-jubileet for reformasjonen.

Ved lesepulten: Kyrkjeverje Harald Rydland. Ved alteret: Sokneprest Olav Oma. Foto: Håkon C. Hartvedt