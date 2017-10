Nokre av dei nydelege kakene som var laga til festen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det skjedde svært mykje i helga. Likevel fann rundt 100 vegen til innbyggjarfest i Fitjar bedehus søndag ettermiddag.

Så vart det og ein triveleg fest, med god orientering, song, videoframsyning og spennande kakebord.

Ordførar Wenche Tislevoll og kultursjef Bente Bjelland orienterte begge om dei mange tilbod som er å finna i kommunen, både med omsyn til bygda generelt og det lag og organisasjonar kan tilby. Modige Armelyn Mehammer framførte ein filippinsk song som gjekk at kor viktig det er at me kan finne smil bak tårer i ei tøff verd og at me kan bety noko for kvarande.

Azeb Tewelde og Nazareth Embaye frå Eritrea og Robyn og Myriam og ein del born synte fram klesdrakter frå sine respektive land. Vakkert. Vidare var det video frå Litauen og orientering om «Fitjarkompis» og Språkkafeen.

God nøgd

Leiar i Fitjar frivillisentral, Ellinor Bergesen, seier seg godt nøgd etter at både innbyggjarfesten og det flotte internasjonale matopplegget på Larsen, laurdag.

– Eg trur at folk i Fitjar har fått augo opp for at me no er mykje meir enn etniske nordmenn, og når eg stod oppe i 2. etg hos Larsen på laurdag og kjende dufta av dei mange spennande matrettane som strøymde i mot meg, tenkte eg: – Dette må jo gjera noko med folk! Eg synest våre nye bygdefolk er utruleg positive, modige og flinke til å få fram kulturen sin.

På matsmakinga kom det folk frå både Bømlo og Stord for å smaka, og det var folk i alle aldrar til stades, frå 1 1/2 år til 95.

Det er storarta, smiler Bergesen, til slutt.