Jan Arvid Rivenes til høgre, og Ivar F. Berland som intervjua Jan Arvid, orienterte om Blå Kors og heldt andakt. Sterkt! Foto: Håkon C. Hartvedt

Det var mildt sagt ein utruleg sterk historie tilhøyrarane fekk servert under Blå Kors-møtet på Fitjar Bedehus i går.

I dag kan me seie at det er ein solskinshsitorie i det Jan Arvid som historiahandlar om er blitt fri ifrå rusen som knebatt han som ein fange, og rusfri har han vore i over 30 år.

Men før det var det mykje som gjekk gale. Jan Arvid som vaks opp nord for Bergen kunne fortelja at han byrja å drikka når han var 10 år gamal. Hadde han pengar var det aldri noko problem å få eldre ungdom til å kjøpa alkohol til han. Først lettøl, så vanleg øl, så vin og brennevin, og når han begynte med det siste var han ennom ikkje meir enn 12 år gamal.

«Dritings» på konfirmasjonsdagen

– Eg vart konfirmert, men det var berre såvidt. Presten oppdaga at eg sat og drakk under ein av konfirmanttimane like før sjølve konfirmasjonsdagen. Eg hadde 12 ølflasker i ein plastpose. Då gjekk eg utanfor og drakk opp alle 12 der.Men eg hadde fått klar beskjed om at skulle eg konfirmerast måtte eg møta edru.

Det gjorde eg. Men det vart mange pengegåver til meg i samband med konfirmasjonen, dei brente i lomma på meg, så det endte med at eg stakk av frå heile festen, drog til by`n og fekk nokon til å kjøpa drikke til meg. Det vanka meg sjølvsagt mykje kjeft på grunn av dette, men det hjelpte diverre ikkje, fortalde Jan Arvid.

Drakk «alt mogeleg»

Etter kvart gjekk det heilt over stag for Jan Arvid Rivenes. Til slutt vart han desperat etter å få bli rusa. Han brukte tablettar, og drakk det meste med alkohol i, ikkje berre øl, vin og brennevin, men òg raudsprit, vinduspylarveske og til og med parafin. Det siste var det verste. – Då heldt eg på å brenna opp innvendig, seier han i dag. Så fekk han då ikkje berre problem med magen, med køyret gjorde òg sin dårlege innverknad på nyrer, lever og hjerneceller. At han lever i dag, 30 år etterpå er eit under. – Av dei rundt 40 i omgangskretsen vår, er det berre ein komps og eg som framleis lever, sa han sterkt.

Redninga

Redninga vart ei lengre opphald på Hjellestadklinikken. Tidlegare hadde han vore på månadsopphald. – Alt for kort tid, seier han. Tredje gongen bad eg om at dei ikkje måtte senda meg ut før eg kunne stå på eigne bein. Då vart eg der eit halvt år. Det hjalp. Sidan den gongen for 30 år sidan har eg ikkje rørt alkohol.





Ikkje vågar eg å gjera det heller. Ein alkolikar kan ikkje «læra» å drikke med måte, seier Jan Arvid Rivenes, til slutt.