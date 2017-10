Ein vakker norsk kveld med song og musikk

Fitjar Musikklag avsluttar kvelden med "Månemannen". Kjetil Rydland.

Fitjar Musikklag og Osternes Mannskor heldt ein vakker konsert for rundt 150 tilhøyrarar i Kultursalen laurdag kveld.

Med Sigrid Fangel som stødig konferansier baud dei folkekjære musikantane våre i Mannskoret og Musikklaget på ein ekte norsk kveld i går. Midt i den internasjonale helga i Fitjar. Når me tenkjer på kor travelt det er, med gode kulturelle tilbod frå alle kantar, må ein tilhøyrarskare på rundt 150 vera bra.

I første halvdel av konserten framførte Osternes Mannskor perler frå den kristne kulturarven vår. I det alt vesentlege religiøse folketonar samla inn av Olav Sande frå Sogn. Alle songane er arrangerte av pianisten i koret, Svein Tørnquist, og vil snart koma ut på Norsk musikkforlag, kunne dirigent Ole Christian Ottestad fortelja. Han var som vanleg i storform, og presenterte dei einskilde songane etter kvart, samstundes som han hadde fin kontrroll på sine dei 20 svartkledde mennene sine.

Dei viste på nytt at dei held eit høgt musikalsk nivå, her var ingen ulydar å høyra. Og det set heilt klart ein spiss på opplevinga at dei har så gode solistar som Martin Hatlevik og Tom Rydland midt iblant seg. Om me skulle setja fingeren på noko, må det vera at programmet var noko einsformig, og ikkje akkurat muntert på ein laurdagskveld.



Thea Træet gjorde som vanleg eit sterkt inntrykk som solist, denne gongen i "Mitt lille land". Foto: Kjetil Rydland.



I Musikklaget sin bolk fekk me servert ein litt meir variert meny. Det er heilt tydeleg at den nye dirigenten, Svein Roger Koppang, har teken på dei òg. musikantane har hatt ei fin utvikling allereie den korte tida han har hatt ansvaret for dei. Og til liks med Mannskoret er dei velsigna med dyktige solistar. Blant desse er unge Thea Træet, som har gledd oss mange gonger før. Denne gongen song ho Paus-songen "Mitt lille land" heilt nydeleg.

Ein annan musikant, som ikkje er fullt så ung, er John Arvid Skumsnes. I tillegg til å vera ansvarleg for gårsdagens arrangement var han solist i "Vårsøg". Og viste at han verkeleg begynner å få tak på det store hornet sitt. Ein imponerande prestasjon etter berre to år i korps, noko dirigent Svein Roger Koppang også var full av beundring over.



På programmet til Musikklaget stod elles blant anna "Norwegian sunset" frå Flåklypa, Svalbard-tema frå "Orions Belte" og "Engler i Snøen", før konserten blei avslutta med "Månemannen". Me har all grunn til å gle oss over at me bur i ei bygd med utruleg mange kulturtilbod. Takk for innsatsen!



Tom Rydland som solist i "Jesus deg møter alvorleg og kjærleg" av Anders Hovden. Foto: Kjetil Rydland.