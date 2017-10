Ung MOTivator-samling på Leirvik

Frå MOTivatorsamlinga på Leirvik. Foto: Maria Solheim Thorsen.

Denne veka har fire ungdommar frå Fitjar vore på Leirvik for å delta på UMM-kursing.

– Me i MOT finn stadig på nye sprell og har ein del ting på gang i tida som kjem, seier Maria Solheim Thorsen ved Rimbareid skule og legg til: Her er siste nytt frå vår kant:



Onsdag og torsdag denne veka vart det sendt fire ungdommar frå Rimbareid skule til Leirvik for å delta på UMM-kursing. Dei fire ungdommane går i 9.-klasse og vert dermed den nyaste rekrutteringa til MOT-teamet på Fitjar.



På kurset samler ein 24 unge motivatorar frå nabokommunane Bømlo og Stord, i tillegg til Fitjar. Dette året var Stord kommune vert for kursinga som fann stad på Vikahaugane.



Ungdommane vart utfordra til å snakka framfor ei forsamling, dei får øva seg på kommunikasjonsteknikkar og bli betre kjende med MOT-filosofien over dei to dagane kurset foregår.



Siste dagen har ein òg samling der ordføraren på Stord vert invitert saman med skulesjefar og koordinatorar frå dei andre kommunane. Dei får høve til å helsa på ungdommane og seia nokre inspirerande ord.



No som kursinga er vel gjennomført, vert oppgåva deira å besøkja 7.-klassane for å tryggja dei før overgangen til ungdomsskulen. Dei bidrar òg med trivselstiltak i friminutta saman med dei fire Unge MOTivatorane i 10.-klasse.



– Me som arbeider i MOT er glade for at ungdommane sjølv ynskjer å bidra til å skapa eit varmare miljø på skulen. Me gleder oss til samarbeidet i tida som kjem, seier Maria Solheim Thorsen til Fitjarposten.



Maria Solheim Thorsen og Hilde Volden de Fine er MOT-coachar for Fitjar kommune.