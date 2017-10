Kulturprisen og Næringsprisen for 2017

Fitjar Skulekorps fekk Kulturprisen i 2015, her i aksjon under NM i Stavanger. Arkivfoto FP / Helga Rimmereid.

Fristen for å senda inn forslag på kandidatar til Kulturprisen og Næringsprisen går ut i neste veke.

Me minner om at fristen for å senda inn framlegg på kandidatar til Fitjar kommune sin kulturpris og næringspris går ut 31. oktober.

KULTURPRISEN 2017



Fitjar kommune ynskjer framlegg på kandidatar til kulturprisen for 2017. Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar, grupper eller lag med tilknyting til kommunen.



Prisen vert gjeven som eit symbol eller påskjøning for deltaking i aktivt og frivillig kulturareid over lengre tid.

NÆRINGSPRISEN 2017

Fitjar kommune ynskjer forslag på kandidatar til næringsprisen for 2017.

Prisen kan tildelast einskildpersonar eller firma som har utmerkt seg i 2017, anten ved langvarig verksemd eller ved nybrottsarbeid.

FRIST 31. OKTOBER