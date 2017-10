SIM-dugnad til inntekt for Polen-tur

Flinke plassamlarar frå Rimbareid skule.

Sist laurdag var ein heil gjeng med elevar frå Rimbareid skule på dugnad for SIM i Fitjarøyane, og inntekta går til neste års Polen-tur.

3-2-1 ... og dugnadsjobbinga for Polentur med Aktive fredsreiser 2018 er i gang! fortel Kjerstin Stokken til Fitjarposten.







På Fitjar har det blitt ein årviss tradisjon at 10. trinn på Rimbareid med føresette dreg til Polen og Tyskland med Aktive fredsreiser, og neste gjeng ut er i gang med sal og dugnadsjobbing. Tolv båtar og masse blide niandeklassingar og foreldre tråla laurdag 21. oktober Fitjarøyane etter havplast.





– Denne dagen fekk me ein både kjekk og sosial dugnad, og var heldige med veret. Sjølv om det var litt vind, var det sol og 14–15 grader, seier Kjerstin Stokken.





SIM har fått ekstraløyvingar frå Miljødirektoratet som skal gå til rydding av strender, og då gjerne litt utilgjengelege strender. For nokre veker sidan tok Rimbareid-elevane kontakt med SIM, og fekk grønt lys til å gå i gang med rydding. Det er mykje kystlinje i SIM-kommunane, og også i Fitjar er det stort behov for rydding.



Det fekk dei ivrige søppelsamlarane erfara, då dei etter ca. fem timar hadde samla over 200 sekkar! Og framleis var det meir å ta av om dei hadde hatt meir tid. Mange var overraska over kor mykje dei fann når dei gjekk i land, for det var ikkje lett å sjå frå båten. Gjengen fann både flaskepostar, sko, såler, plaststolar, dekk, tau, isopor, oljefat, snusboksar, flasker, og slik kunne me fortsett i det uendelege.



– Dette var ein vinn-vinn-aksjon. Me fekk augo opp for kor mykje søppel det er i havet og kor viktig det er å vera miljøbevisst, samstundes som meir dugnadspengar blei samla inn, seier ei fornøgd Kjerstin Stokken, og held fram: – Dugnadsgjengen består av både ungdom og vaksne, og mykje pengar skal samlast inn. Det er stor arbeidsvilje og positivitet i gruppa, så berre ta kontakt om nokon har dugnadsarbeid alle eller delar av gruppa kan vera med på!

Bileta er tekne av Grethe Grimen, Else Marie Kristiansen, Kjerstin Stokken, Else Mari F. Grimen og Sigrid Skram Isdahl