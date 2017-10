Her kjem Tone Koløen med ein av hovudrolleinnehavarane i årets spel. Foto: Kjetil Rydland.

Fårestilling i Moahagen

Det lukkast ikkje å framføra Håkonarspelet i Moahagen i år, men eldsjeler har no fått i stand eit litt anna spel i den idylliske hagen.

I går var eit trettitals kulturinteresserte fitjarbuar på plass i Moahagen for å markeria innleiinga på årets fårestilling. Då folket var samla, kom dei fem hovudrolleinnehavarane inn på rekkje og rad. Ikkje alle var like villige, men etter kvart var dei fem sauene på plass.

Det skulle vel helst ha vore spælsau, sidan dei skal overta etter eit spel. Men villsau duger vel bra i staden for dei ville vikingane frå Håkon den Gode si tid. Alle dei fem hovudrolleinnehavarane kjem frå Klementsbrekko på Hogste, og det var saueeigar Tone Koløen som kom med dei.

Før dei fekk sleppa inn på det feite beitet sitt i Moahagen, måtte regissør Geir Tore Søreide gi dei kvar sitt namn: Evy, Ellinor, Ingebjørg, Gunn Evy og Joanna. Alle fine namn.

Me får tru dei vil halda seg på rett side av gjerdet, sjølv om nettingen er montert opp-ned. Det er meininga dei skal gå og beita i Moahagen utover hausten, til det ikkje er så mykje mat igjen. Og etter å ha vore heime på Hogste på mørkaste vinteren er det meininga at dei skal koma tilbake til Moahagen til våren ein gong.

Det er bra med mat i Moahagen no. I tillegg til gras og buskar skal dei få vatn og kraftfor. Geir Tore seier han tar ansvaret for dette, og for det generelle tilsynet med dyra. – Men klokka 24.00 til 06.00 er det du som har ansvaret, Arvid Ole Refvik, deretter overtek eg, sa Geir Tore til stor jubel.

Med til dagens seremoni høyrde song og trekkspelmusikk ved Harald Rydland. Med nabo Gurid Refvik som forsongar blei det sunge to typiske sauesongar, "Bæ, bæ, lille lam" og "Eg gjette tulla". Og festkomiteen serverte brus og kaffi.

Då er det berre å vona at sauene vil trivast. Meininga er at dei skal eta opp gras og andre vekstar, og såleis pynta hagen. Og vera litt til pynt sjølve og, for naboar og forbipasserande. Vonleg vil dei ikkje bryta seg gjennom gjerdet med det fyrste.

Arrangørane seier seg godt fornøgde med gårsdagens spel, og vonar folk vil setja pris på villsauene i Moahagen.



Harald Rydland spelar trekkspel til "Bæ, bæ, lille lam". Foto: Kjetil Rydland.



Den gamle telefonkjempa Geir Tore Søreide fyrte opp i bålpanna med eit gammalt Bergens Tidende frå juni 1984. Foto: Kjetil Rydland.