Fitjar Mekaniske signerer og leverer

FMV238 er same designtype som FMV234 «Aqua Star» avbilda her, HFMV Sørfonn-designet. Foto: FMV.

Aqua Seawork og Fitjar Mekaniske Verksted har signert design- og byggekontrakt på ein arbeids- og servicebåt av typen HFMV W15 Sørfonn, går det fram av ei presemelding frå Hugo Strand.

Fartøyet er ein katamaran med hovuddimensjonar 14.95 x 12 x 3.9 m LxBxDriss. Båten får byggenr. FMV 238, blir designa og bygd komplett på Fitjar og skal overleverast i mars 2018.



– I mai 2017 leverte vi FMV234 «Aqua Star» til same reiarlaget. FMV er særs godt fornøgd med igjen å ha blitt føretrekt som designleverandør og byggeverft for ein avansert arbeidsbåt til Aqua Seawork. Det er kjekt at tidligare kunder vel å komma tilbake til oss, seier verftsdirektør Hugo M. Strand.



I forhold til «Aqua Star» har FMV238 større maskineri og krankapasitet.



Aqua Seawork AS held til i Herfjord, Åfjord kommune på Fosen-halvøya, og blei etablert i 2013. Eigarane er Arne Magnar Guttelvik og Wenche Sundet gjennom Guttelvik Næringspark. Reiarlaget eig per no fire fartøy av HFMV design, FMV238 blir det femte.



Denne veka mottar Stava Sjø FMV237 «Topas». Også dette er eit HFMV Sørfonn-design, utvikla og eigd i fellesskap av Heimli og FMV. Verftsdirektør Hugo Strand takkar reiarlaga for tilliten.

– Desse fartøya har stor kapasitet og kan løysa ei rekkje oppdrag for havbruksnæringa og entreprenørar. Jobbane blir utført sikkert og effektivt, og bidrar derved til å redusera kostnadene for næringane, seier Hugo Strand.



FMV237 «Topas» er det sjette nybygget FMV leverer til Stava Sjø. Foto: FMV.

– FMV leverer åtte arbeidsbåtar i 2017. Samtlige er av ulike typar HFMV design og bygde komplett i Norge. Våre kundar satser, og det er nødvendig om bl.a. havbruksnæringa skal nå sine mål med omsyn til kosteffektiv produksjon og vekst, legg Strand til.



FMV er elles godt i gang med bygging av Kystverkets nye flaggskip, spesialfartøyet FMV40 «OV Ryvingen». Og startar no med skrogbygging på ein prosessbåt til Napier AS, FMV39. Også desse er av HFMV design og blir bygde komplett i Norge.



– Vi har satsa mykje på utvikling av infrastruktur som gjør det mogleg å byggja fartøy opp til ca. 50 meters lengde effektivt heime. Dette gir kortere byggetid, høg kvalitet og fleksibilitet i gjennomføringa. Disse prosjekta er prototypar og innehar betydelig risiko både for verft og reiarlag. Vår prosjektgjennomføring bidrar til å redusera risikoen både for FMV og våre kunder, uttaler Hugo Strand vidare. – Meistrar vi desse prosjekta, er det ikkje noko i vegen for også å byggja andre fartøystypar komplett heime, eksempelvis kystfiskefartøy.



Dei industrielle ringverknadene av FMVs aktivitet er store. Det kjem godt med når aktiviteten innan olje- og gassnæringene er låg.



FMV er eit skipsverft som ligg på Fitjar i Sunnhordland. Verftet har ca. 80 fast tilsette og driv med nybygging, ombygging/service, baseverksemd og design/engineering. For tida har verftet fem nybygg i ordre og ordrehorisont til februar 2019.