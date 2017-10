Ivar Kr. Berland og Jan Arvid Rivenes. Foto: Blå Kors

Førstkomande laurdag vert det møte med Blå Kors på Fitjar Bedehus. Her vil mellom anna Jan Arvid Rivenes fortelja den gripande historia si.

Ivar Kr. Berland vil elles tala og gi info om Blå Kors-arbeidet.

Mykje har skjedd sidan Blå Kors starta sitt arbeid for 110 år sidan, men framleis jobbar dei for å hjelpa menneske som har det tøft.

På dagsenteret i Magnus Barfotsgt i Bergen er 50-70 personar innom to gonger i veka. Då er det høve til å få seg frukost og middag, og klokka 12.00 er det andakt med song og musikk. På dagsenteret kan personar som slit med rus òg få hjelp til å fylla ut naudsynte skjema med tanke på innlegging.

– Her er det altså rom for dei som går på gata å koma inn. Dei kjem og ein del folk dfrå nabokommunane, seier Ivar Fr. Berland til fitjarposten.no, som legg til at ein i Nubbebakken har 33 plassar i det dei kallar «Butilbod med motivasjon. Her garanterer Bergen kommune for halvparten av kostnadene, den andre halvparten deler dei andre kommunane på. Det er stort sett alltid fullt belegg.

VIdaregåande skule på Askøy

På Askøy driv dei Hop vidaregåande skule. Her har elevtalet vakse frå 24 til 93 elevar i dag. Dei driv godt og er ein godkjent skule for vidaregåande opplæring.

– I dag er det færre som slit med rus, men fleire elevar som slit med psykiske problem og difor treng eit tilpassa opplegg, seier Berland, til slutt.