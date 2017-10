Lyser etter barne- og ungdomsprest

Fitjar kyrkje. Arkivfoto FP/KR.

Fitjar sokneråd har vedteke å lysa ut stilling som kyrkjelydsprest / barne- og ungdomsprest.

På møtet sitt i førre veke vedtok soknerådet å lysa ut 100 % fast stilling som prest med hovudansvar for trusopplæring og barne-´og ungdomsarbeid. Dette inneber ei omorganisering av arbeidet i Fitjar sokn. Den noverande stillinga som kyrkjelydsprest er ei prosjektstilling som går ut i februar.





Den nye stillinga blir ei fast stilling, og er tenkt finansiert delvis gjennom dei midlane som blir frigjort etter at kyrkjelydspedagog Silje Fyllingen slutta i Fitjar kyrkje for å begynna i ei anna stilling på Stord. Stillinga hennar i Fitjar blei finansiert av øyremerkt tilskot frå Staten via Bjørgvin bispedømmeråd. Dette er nok til å dekkja ca. ei 40 % stilling. I tillegg vil Fitjar kyrkje vidareføra givartenesta som har vore med på å finansiera kyrkjelydspresten.



Stillinga som kyrkjelydsprest måtte uansett ha blitt lyst ut igjen, sidan det er eit engasjement som går ut i februar. No vil Fitjar sokneråd lysa ut den nye stillinga i byrjinga av desember, samstundes med at stillinga som prostiprest i Sunnhordland blir utlyst.