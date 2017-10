Leiande helsesøster Linn Therese Olaussen vaksinerer. Foto: Håkon C. Hartvedt

Influensa- og pneumokokkvaksinasjonen 2017/18 er i gang. Allereie i dag var det godt frammøte på helsestasjonen.

På Fitjar kommune sine nettsider kan me lesa at «det vert tilrådd at personar med risikosjukdommar let seg vaksinera mot influensa- og pneumokksjukdom.

Fylgjande risikogrupper får tilbod om vaksine:

Personar over 65 år, gravide etter 12 svangerskapsveke, personar med kjende medisinske risikosjukdommar - uansett alder, helsepersonell med pasientkontakt, m. fl.»

Leiande helsesøster Linn Therese Olaussen oppmodar folk til å ta vaksinen. Men er du akutt sjuk og har infeksjonar i kroppen bør du venta, seier ho.

Er du i tvil kan du rådføra deg med fastlegen din eller sjekka www.fhi.no/influensavaksine

Opningstider

Fitjar helsestasjon i Havnahuset er open for vaksinering;

Mandag 23. okt. kl.09.00 – 14.00

Tysdag 24. okt. kl.09.00 – 14.00

Måndag 30. okt. kl.09.00 – 14.00

Torsdag 02. nov. kl. 09.00 – 14.00

Det er inga timebestilling, berre møt fram!

Pris: Influensavaksine kr. 150,-. Pneumokokkvaksine kr. 400,-

Nærmare informasjon, kontakt Fitjar helsestasjon, tlf. 53 45 86 07