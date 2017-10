Christine Hope på Vestlands-turné: Vestlandets nye humordronning

Foto: Ganeshfoto.no/Over Norge

Førstkomande torsdag kjem Christine Hope til Fitjar med showet «Hope, skulder, kne og tå», skriv Olav André Gravseth i ei pressemelding.

Han er produksjonsassistent i Over Norge og held fram:

– Vestlandets humordronning, er ho blitt kalt. Christine Hope legg ut på turné med suksesshowet ”Hope, skulder, kne og tå”, som gjekk sin sigersgang i Bergen sist vinter. Med seg i bagasjen har ho ein fersk Komipris som lønn for innsatsen.

”Fysisk komikk på John Cleese-nivå”, har Bergens Tidende skrive om henne. Det er ein omtale ho er godt fornøgd med: – Kroppsspråk og mimikk står sentralt i mitt uttrykk som komikar, repliserer Christine Hope. Humorshowet ”Hope, skulder, kne og tå” er allereie sett av 25 000 før ho startar Vestlands-turneen 20. oktober på Stord.

60 år og gravid

I humorshowet har ho laga figurar som den seksuelt frustrerte og snakkesalige Gerd Søyland og den verbale mitraljøsa ”moren til Karoline Krüger”. Christine har fått teksthjelp frå blant andre Øyvind Angeltveit og Pernille Sørensen. – Pernille og eg har laga eit nummer om ei gravid 60-årig karrierekvinne som endelig har tatt seg tid til å få barn. Barnefaren er 74 år (!).

Fekk Komiprisen

Christine Hope blei svært lykkeleg over å motta Komiprisen for innsatsen sin i dette showet. – Det er faktisk første gong eg har vunne ein slik pris. Det betyr mykje å bli sett pris på av den norske humorbransjen, og bli sett for kva eg står for. – All humor har eit alvor under, og eg liker å spegle samfunnet i det eg gjer på scenen. Selv om det også er gøy å berre gjere blott til lyst, fortset komikeren, som også har med seg ein gitarvirtous på scenen.

Lefse mot showtittel

Showtittelen kan ho takke Finn Tokvam for. – Eg hadde vore på jobb på Bømlo og hamna på ferja med Finn Tokvam. Han hadde gløymt lommeboka, så eg sa eg ville spandere ei vestlandslefse på han dersom han hjelpte meg med tittel. Noen sekund seinare kom det tørt: ”Hope, skulder, kne og tå”. – Som eg lo! smiler komikaren, som også er TV-aktuell denne hausten som programleiar for NRK-serien ”Symesterskapet”.

”Humor i særklasse” kvitterte Bergensmagasinet etter premieren i vår og trilla ein solid 5-ar på terningen. Det same gjorde Bergens Tidende og Bergensavisen. Christine Hope mottok Komiprisen som ”Beste kvinnelige scenekomiker” for ”Hope, skulder, kne og tå”.



PLAN for heile turneen til Christine Hope i haust:

Stord Kulturhus • Fredag 20. og lørdag 21. oktober

Fitjar Kulturhus • Torsdag 26. oktober

Bømlo Kulturhus • Fredag 27. oktober

Oseana, Os • Lørdag 28. oktober

Sandnes Kulturhus • Torsdag 2. november

Stavangeren, Stavanger • Fredag 3. og lørdag 4. november

Tysværtunet • Søndag 5. november

Operahuset Nordfjord • Onsdag 8. november

Sjøborg, Ulsteinvik • Torsdag 9. november

Parken Kulturhus, Ålesund • Fredag 10. november

Festiviteten Haugesund • Torsdag 16. november

Skakkesenteret, Etne • Fredag 17. november

Kulturhuset Husnes, Kvinnherad • Lørdag 18. november

Førdehuset, Førde • Fredag 24. november

Flora Samfunnshus, Florø • Lørdag 25. november