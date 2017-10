Flott Fitjar-resultat i TV-aksjonen

Fire unge jenter samla inn pengar i ferjekøen i Sandvikvåg saman med Bente Karin Isdahl, som er "lokalkjend". F.h. Julie Midtsæter, Katharina Skumsnes, Bente Karin Isdahl, Michelle Midtsæter og Ida Sandvik.

Fitjarbuen var også denne gongen blant dei mest gavmilde under årets TV-aksjon, og gav til saman vel ein kvart million kroner til UNICEF.

Leiaren ved Fitjar frivilligsentral, Ellinor Bergesen, seier seg strålande fornøgd med resultatet av årets innsamlingsaksjon i Fitjar. Heile 254 747 kroner enda sluttsummen på. Dette utgjer 79,88 kr per innbyggjar, og med det kom Fitjar på fjerdeplass i Hordaland, bak Modalen, Eidfjord og Ullensvang.



Gro Hatlevik og sonen, William André Hatlevik Helland, kjem inn med bøssa. Foto: Ellinor Bergesen.



Ellinor konstaterer nøgd at me slo naboane våre i sør og vest, Stord og Bømlo, men eigentleg er ho ikkje så oppteken av det. Ho er minst like oppteken av at det blei ein flott dag der både unge og gamle viste stort engasjement for saka. Spesielt positivt var det at så mange unge var så ivrige etter å vera med.





I Sandvikvåg gjekk fire unge jenter i ferjekøen i to stive timar og samla inn mykje pengar. Dei hadde med seg Bente Karin Isdahl, som er med i årets komité for TV-aksjonen, og i tillegg arbeider ho i Sandvikvåg og er godt kjend der. Det var så kjekt at dei allereie har sagt frå at dei vil vera med igjen til neste år! seier Ellinor.



Solfrid Sandvik Bø med bøssa. Foto: Ellinor Bergesen.





Til saman 55 bøsseberarar var i aksjon hos oss i går. Ellinor understrekar at det er lettare å samla inn pengar i ein liten kommune. Det er gjerne naboane som går rundt, slik at folk veit kven som tek seg av pengane. I tillegg til gårdsagens innsamling har det kome inn pengar frå næringslivet i Fitjar; kollekten i kyrkja i går gjekk til det same føremålet, og ein del av startkontingenten i Fitjardalten like eins. I tillegg har Sælevik skule samla inn nærmare 9000 kroner og Øvrebygda skule rundt 27000 på dei opne kveldane sine.



Det er Ellinor Bergesen ved Fitjar frivilligsentral som har hatt ansvaret for den praktiske gjennomføringa. Men Wenche Tislevoll har vore leiar for komiteen i Fitjar, og Ellinor er imponert over innsatsen til ordføraren vår. Wenche gjekk rundt med bøsse i Kråko, ho baka kake og tok imot bøsseberarane då dei kom inn med pengane på Fitjar rådhus.



Her fekk ivrige bøsseberarar kaffi og kake etter kvart som dei kom inn. Alt i alt ein veldig kjekk dag, der både barn og vaksne viste stort engasjement for ei viktig sak, seier Ellinor Bergesen.



Wenche Tislevoll med kake på lunsjrommet på Fitjar rådhus. Foto: Ellinor Bergesen.