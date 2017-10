Ikkje berre elg i Fitjarfjellet

Her har Jon Terje Hauger fått hjorten om bord i båten, og er klar til å ro den verdfulle lasta til utløpet av Botnavatnet. Foto: Ole Magne Rydland.

Jegeren Jon Terje Hauger, som fortalte oss om elgkua han hadde sett laurdag, felte ein hjort i det same området.

Jegeren som berre så vidt klarte å fanga ei elgku med mobiltelefonlista, var altså minst like heldig som hjortejeger. Trass i råd frå lokalkjende folk (Fitjarposten sin sportsredaktør) valde han å gå på jakt i Botn, for inste enden av Botnavatnet. Det skulle snart visa seg at han gjorde eit godt val.



Første dagen skaut han ein liten hjort på flaten ved elva som renn ut i Botnavatnet. Og laurdag skaut han ein velvaksen hjort aust for den store steinen, oppe i lia mot Klovskar. Men å frakta hjort ut frå Botn er ein strabasiøs jobb.

Heldigvis for Hauger kjenner han Ole Magne Rydland, ein sprek innlandsfiskar og sjømann. Saman rodde dei båten langs Botnavatnet frå utløpet og inn til inste enden. Dei drog hjorten ned til strandkanten og fekk lempa han om bord i båten. Men det var ikkje plass til alle tre, så Ole Magne måtte gå den litt ulendte stien langs Botnavatnet tilbake.

Ole Magne har gitt oss biletserien som du kan sjå nedanfor.



Her inne i Botn laut hjorten lata livet. I bakgrunnen skimtar me området der Hauger såg elgkua same dagen.



Klar for avgang med hjort i båten.



Her kastar Hauger loss, medan Ole Magne følgjer stien tilbake.