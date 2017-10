Dei tre beste i dameklassen. F.v. Hildegunn Solli, Nina Aarbø Olsen og Katrine Hillestad. Foto: Dan Torbjørnsen

Nina Aarbø Olsen vann dameklassen i dagens fitjardalt med klar margin. Bård Inge Bø vart beste fitjarbu i herreklassen med 7. plass.

Herreklassen. F.v. Bjørn Tore Taranger, Lars Lunde og Sindre Ormvik. Foto: Dan Torbjørnsen

Aller best var Lars Lunde frå Stord IL som sprang inn på 19,38, nesten eit minutt før nummer to, Sindre S. Omvik frå Rosendal TL med 20,36. Bjørn Tore Taranger fra BFG Bergen vart nummer tre med 21,26.

Bak Nina som med 24,51 hadde så god tid at ho hadde blitt nummer 10 i herreklassen, kom Katrine Hillestad, Stord IL med 25,29 og Hildegunn Solli med fine 27,47. Super fitjarprestasjon i dameklassen altså.

Når det galdt duellen mellom far og son som me skreiv om tidlegare i dag, var det yngstemann som gjekk først i mål. Marius Pedersen fekk 30,35, over eit minutt betre enn pappa Roar som noterte seg for 31,39.

Flott innsats av desse frå den yngre garde. Foto: Dan Torbjørnsen

Sjå alle resultata her.