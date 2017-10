Ein av dei som nytta seg av sjansen til å låna i dag var Gro Hatlevik. Foto; Håkon C. Hartvedt

I samband med fitjardalten var biblioteket ope i dag. Fleire nytta seg av tilbodet. I det heile er det stadig fleire som brukar Fitjar folkebibliotek etter at opningstidene er utvida.

– Ein del av auken heng sjølvsagt saman med at ein no kan få tilgang utanom dei vanlege opningstidene ved hjelp av kort og passord.

Dette har fitjarposten skrive om tidlegare, men me repeterer gjerne at for å koma inn etter opningstid, må du ta kontakt med biblioteket og skriva under ein kontrakt. Då vil det opnast tilgang for deg, og ved hjelp av lånekortet og ein pinkode kjem du deg inn, seier bibliotekar Silje Vaagen Torbjørnsen.

Eldrid Fitjar og William Andre Hatlevik Helland spelar rett som det er spel på biblioteket. Foto: Håkon C. Hartvedt

Bøker på fleire språk

Foto: Håkon C. Hartvedt

Silje kan vidare fortelja at dei no har fått eit depot med bøker på arabisk, polsk og litauisk.

– I tillegg er det alltid mogeleg å bestilla bøker frå det fleirspråklege biblioteket i Mo i Rana. Det tar berre ei lita veke å få dei hit, legg bibliotekaren til.