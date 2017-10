Siv Fitjar, Vibeke Strand og Birte Steinsland ved målgang. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det seier Siv Fitjar, Vibeke Strand og Birte Steinsland ved målgang etter vel gjennomført tur. Dei starta tidleg og kom tidleg i mål.

– Vinden svala gjorde at det vart ein svært kjekk tur, smiler dei tre damene som har gått Fitjardalten mange gonger før. Siv og Birte rundt 10 gonger, Vibele 6 -7.

Akkurat no har løparane starta.

På førehand prata me med Roar Pedersen og sonen Marius (10). Dei hadde skaffa seg startnummer og var i ferd me å gjera seg klar. – Målet er å persa og slå pappa, seier Marius. – Ja, kan godt henda det, smiler Roar. – Me spring i lag dei første kilometrane, så får me sjå korleis det utviklar seg.

Marius og Roar Pedersen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Maskotane var på plass med godsaker i lommene. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjarposten kjem tilbake med resultat og meir om løpet seinare.