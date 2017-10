I «nye» lokale. Ein vegg er slegen ned, og jenteforeininga på Fitjar Bedehus kunne i går starta opp i eit stort nyoppussa rom. Foto: Håkon C. Hartvedt

Jenteforeninga i Fitjar Bedehus starta opp igjen i går. I nyoppussa lokale.

– Ein vegg er slegen ut, det er kome nytt golvbelegg og nytt panel på veggene. Så har me fått eit stort rom som er som nytt, smiler leiar Alice Haukeland til fitjarposten.no.

Malene Voll Waage kosar seg på jenteforeininga. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det er tydleg at jentene som er i alderen 2. - 4. klasse og set pris på nyopppussinga. Dei ser seg glade omkring før praten går med andre jenter i foreininga. – Ser de noko nytt her, spør Alice då heile gjengen er samla. –Jaaa, kjem det spontant og opprømt.

Så er dei klar for å begynne eit nytt semester. Alice ønskjer velkomen, og så er dei i gang. På førehand har ho fortalt fitjarposten.no at opplegget er slik at etter velkomenhelsinga går dei rett på ein aktivitet.

Så er det ein kort andakt, så synger dei og så er det kakao og utlodding. Det er ikkje til å leggja skjul på at det siste er noko jentene ser spesielt fram til.

Aktivitet. Alice forklarer og hjelper til. Foto: Håkon C. Hartvedt

Kveldens aktivitet er å laga eit lite smykke av eit mjukt materiale som hardnar når det vert sett ei stund i steikeomnen. Ein aktivitet tydeleg fell i smak hos denne gruppa. Denne kvelden får dei det dei lager med seg heim. Andre ting dei lagar gøymer dei til den store basaren der tinga vert lodda ut til inntekt for eit misjonsprosjekt. I mange år jobba foreininga for Santalmisjonen som seinare vart ti Normisjon. Dei siste åra har dei valt å stå fritt med omsyn til kva for misjonsprosjekt dei vil støtta. – I fjor gjekk det til «Hjelp til Russland», fortel Alice, til slutt.

Dette bilete og det nedanfor: Nokre av dei smykka jentene laga. Foto: Randi Eiken Brekke.

Foto: Randi Eiken Brekke

Me vil og ta med at det kom to bestemødre/mødre innom med kake, bollar og blom. – Dei meinte me trengde ein fest i nye lokale. Takk til dei, seier leiarane. I tillegg til Alice Haukeland er Randi Eiken Brekke, Ida Marlen Havn og Karine Lillenes leiarar i dagens jenteforeining som har samlingar kvar måndag kl 17.30.