God sommar for reiselivet

Båtliv på Espevær i Bømlo kommune, optimisme i reiselivsnæringa. Foto: Rannveig M. Nesse.

Trass i det dårlege sommarvêret har overnattingsstadene i Sunnhordland hatt ein solid vekst i gjestedøger samanlikna med i fjor.

I løpet av sommarmånadene juni, juli og augist hadde hotella og dei andre overnattingsstadene i Sunnhordland heile 42 428 gjestedøger. Dette er det høgaste talet nokon gong, skriv Linn Therese Vinje i Visit Sunnhordland i ei pressemelding.



Sommaren gav rekordvekst



I Sunnhordland har det i sommarmånadene juni, juli og august vore ein auke av gjestedøger på hotell med heile 18 % samanlikna med fjoråret. Dette utgjer ca. 6500 fleire gjestedøger. Totalt sett utgjer det 42 438 gjestedøger. Talet har aldri vore høgare i sommarsesongen!

For hotell er den norske marknaden viktigast, men i sommarsesongen er det dei utanlandske gjestedøgna som prosentvis aukar mest, med heile 62 % . Den største auken ser me kjem frå Polen, Asia, Nederland og USA.

T.v. Hotell: Overnattingar i alt. 2010–2017. T.h. Hotellovernattingar etter formål juni–august (kjelde: SSB).

Camping- og hyttegrender står for flest utanlandske gjestedøgn

Gjestedøger på camping- og hyttegrender utgjer 30 752, som er nær halvparten av dei totale kommersielle gjestedøgera (73 190) i Sunnhordland i løpet av sommarsesongen. For camping- og hytteaktørane er den utanlandske marknaden den viktigaste. Av dei 30 752 gjestedøgera er 14 064 norske. Resten, 16 706, er utanlandske gjestedøger.

Den største utanlandske marknaden er Tyskland. Deretter kjem Nederland, Polen, Sverige og Danmark, og Sør-Europa.

Nyetableringar og utvikling av reiselivsnæringa



– Dei siste åra ser me at det stadig vert etablert nye reiselivsaktørar i Sunnhordland. Dette gjeld både innan servering, oppleving, overnatting og transport. Her kan nemnast Veteranskipet MS Sunnhordland, Port Steingard med kafé, mikrobryggeri og såpekokeri på Fitjar, Gamleposten 5444 på Espevær, Folgefonnsenteret i Rosendal, Rosendal Event i Rosendal. Fleire spennande etableringar er under planlegging, heiter det vidare i pressemeldinga frå Visit Sunnhordland.

Fleire av dei etablerte reiselivsaktørane fornyar seg og utvidar kapasiteten både på romkapasitet, meir plass til servering- og konferanserom/fasilitetar. Her kan nemnast Bekkjarvik gjestgiveri, Mandelhuset, Haaheim Gaard og Almaas Hotell Stord. Dei store festivalane har i år og hatt publikumsrekordar! Dette er eit teikn på at utviklinga av reiselivsnæringa går i rett retning.

Samarbeidsrådet for Sinnhordland arbeider med fleire reiselivsaktørar med å utvikla nye reiselivsprodukt som skal gjera det meir attraktivt å reisa til Sunnhordland.



Reiseliv står for ei enorm verdiskaping



Utrekningar frå reiselivsrekneskapen for Sunnhordland i 2011 viste at besøkande til Sunnhordland la igjen over 848 millionar kroner til handels- og reiselivsnæringa. Dette er basert på antal besøkande som nyttar kommersielle hotell, camping og hytteutleige, og privateigde hytter/feriehus og båtturistar.



På årsbasis er det rekna ut at dei 7219 privateigde hyttene/feriehusa i Sunnhordland utgjer over 800 000 gjestedøgn. Denne store delen gjestedøger i private feriehus fører til eit relativ stort forbruk av vanlege forbruksvarer pluss varer og tenester knytt til reparasjonar og vedlikehald på fritidshuset. I tillegg nyttar dei seg av handel, attraksjonar, servering og andre reiselivstilbod, skriv Linn Therese Vinje i Visit Sunnhordland.



Båtturistar utgjer og ein stor del av dei besøkande til regionen, og er blant dei som legg igjen pengar til spesielt handelsnæringa. Båthamnene i Sunnhordland er attraktive fordi dei har gode fasilitetar på land, kort veg til butikkar, turstiar, leikeplassar og gode serveringsstader. I tillegg tiltrekker fleire av hamnene seg mange båtturistar med festivalar, enkeltkonsertar og attraksjonar ein kan bruke når det er dårleg vêr!



Det er òg registrert fleire hundre Airbnb utleigestader i Sunnhordland. Desse er førebels ikkje registreringspliktige til staten.

Nytt Sunnhordlandskart 2017

Visit Sunnhordland minner om at det har kome eit nytt utbrettskartkart over heile Sunnhordland.

– Me har mange båtturistar i Sunnhordland, og kartet gjev båtturistane ei god oversikt over kva som finst og kva som skjer i nærleiken til dei over 40 gjestehamnene i Sunnhordland! skriv Linn Therese Vinje til slutt i pressemeldinga.

Kartet kan du sjå ved å gå inn på denne linken til Visit Sunnhordland.