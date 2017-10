Storsiger og tre poeng til A-laget

Rezhwan Kadir scorar sitt første av fem mål mot Nordnes. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar spelte ingen god kamp mot botnlaget Nordnes laurdag ettermiddag, men med fem mål av Rezhwan Kadir vann dei heile 7-2 og sikra seg tre heilt nødvendige poeng i botnstriden i 5. divisjon.

Dagens gjester på Fitjar-graset er det klart dårlegaste laget me har sett i år. Dei har skilt seg ut som årets tabelljumbo, og er det einaste laget som er klart for 6. divisjon til neste år. Likevel brukte dei berre fem minutt på å ta leiinga mot ukonsentrerte Fitjar-spelarar, som også denne gongen spelte ein dårleg kamp, prega av mange personlege feil.



Dagens beste på Fitjar, Bernt Ove Maraas, gjer forarbeidet til 2-1-scoringa. Foto: Kjetil Rydland.

Men denne gongen var motstanden dårleg, og spissen Rezhwan Kadir hadde ein god dag på topp for Fitjar. Heile fem mål blei det på den løpsvilige Fitjar-spissen, og med det tangerte han rekorden til Geir Bjarte Hatlevik og dagens Fitjar-keeper,Trond Henriksen. Så vidt me har kunna bringa på det reine, er det berre desse to som har scora fem mål i ein og same seriekamp for Fitjar.

Før Fitjar-spissen kom i gang, begynte det så dårleg som det kunne for Fitjar. Nordnes fekk corner, og Eivind Gjerde fekk gå opp heilt uhindra og heada inn 0-1 frå kort hald. Nordnes viste seg så svake at leiinga umogeleg kunne vara, og rundt 20 minutt seinare blei Torbjørn Korsvik felt innanfor 16-meteren. Lagkaptein Helge M. Træet sette straffesparket sikkert i mål.

No fekk me ein relativt oppløftande periode frå Fitjar si side, og Rezhwan Kadir viste seg frå si mest målfarlege side. 2-1 kom på ein retur frå kort hald etter at venstreback Bernt-Ove Maraas kom gjennom. Dei neste to måla var nærmast ferdigscora, etter at Jonas Yang hadde blitt spelt fint gjennom. Ved begge situasjonane la Jonas fint over til Rezhwan, som kom i fin posisjon og ikkje kunne unngå å scora frå kort hald.

Med 4-1 til pause såg det ut som om me skulle sleppa med skrekken, og at Fitjar ville trygga sigeren etter pause. Ein liten støkk fekk me likevel rundt fem minutt ut i andre omgang. Eit heilt umotivert balltap på Fitjar sin banehalvdel blei fint utnyttta av Nordnes. Eyvind Odland takka for tilbodet, tok ballen med seg og scora dagens finaste mål frå rundt 30 meters hald.

I ein kort periode hadde faktisk Nordnes sjansen til å redusera yttarlegare, men kampen blei definitivt avgjort vel fem minutt seinare. Marius Helland Storebø kom seg fint fri på høgresida, og la endå finare inn i midten til storscorar Rezhwan Kadir, som gav Fitjar 5-2. Etter eit kvarter av andre omgang var Rezhwan på ferde igjen, og sette inn 6-2 mellom beina på Nordnes-keeperen.



Daniel Skarpnes set inn 7-2 på ekte goalgettervis. Foto: Kjetil Rydland.

Etter dette fekk me ein periode med gåfotball og mange personlege feil frå begge lag. Spelet kom seg litt igjen etter kvart som Fitjar-trenar Kjell Træet sette inn reservane sine. Arild Fitjar Waage, Øyvind Fykse Lie, Jonas Aleksandersen og Daniel skarpnes sette litt fart i Fitjar igjen det siste kvarteret av kampen. Og fem minutt før slutt fekk unge Daniel Skarpnes gleda av å setja inn 7-2 på typisk goalgettervis, etter å ha blitt spelt fin gjennom av Jonas Aleksandersen.

Med dagens trepoengar held Fitjar følgje med dei andre nedrykkskandidatane. I dag var det dei tre poenga som gledde mest, i ein kamp som igjen var prega av mange personlege feil. Løpsvilllige Rezhwan Kadir imponerte med fem mål. Elles var det ingen på Fitar som imponerte, men det var kjekt å sjå dagens 30-årsjubilant, Thomas Vestbøstad Waage, koma innpå i sluttminutta. Ved sida av femmålsscoraren var nok Bernt Ove Maraas bestemann for Fitjar, han gjer ikkje så mange feil.





Halsnøy fekk tre poeng gratis i dag, etter at Tornado Bergen ikkje møtte til kamp på Nyamyro. Dermed dagens Fitjar-siger heilt nødvendig; nedrykksspøkelset trugar like mykje som før. Fitjar må vinna heime over Askøy FK førstkomande laurdag. Og me gler oss ikkje til sesongavslutninga mot Solid i Hustrudalen søndag 29. oktober.

Tabellen i 5. divisjon avd. 01 Hordaland kan du studera her.



Denne manne gir ikkje opp så lett; Runar S. Skogedal jublar over storsiger for Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar–Nordnes 7–2 (4–1)

Fitjar Idrettspark

Laurdag 14. oktober kl. 15.00

Seriekamp 5. divisjon avd. 01 Hordaland

Dommar: Geir Inge Myrvold, Eikelandsfjorden IL

Publikum: 50

Mål: 5. min. 0-1 Eivind Gjerde, 24. 1-1 Helge M. Træet (straffe), 27. min. 2-1 Rezhwan Kadir, 33. min. 3-1 Rezhwan Kadir, 40. min. 4-1 Rezhwan Kadir, 51. min. 4-2 Eyvind Odland, 57. min. 5-2 Rezhwan Kadir, 60. min. 6-2 Rezhwan Kadir, 85. min. 7-2 Daniel Skarpnes.

Gult kort: Eyvind Odland, Nordnes.

Fitjar sitt lag: Trond Henriksen, Emil S. Fitjar (Goff Artsamai 86.), Nils Ingard Tislevoll, Torbjørn Korsvik, Bernt Ove Maraas (Svein Arne Jordan Raunholm 81.), Helge M. Træet, Markus H. Tislevoll (Jonas Aleksandersen 75.), Marius H. Storebø (Daniel Skarpnes 75.), Mats Vestvik (Øyvind Fykse Lie 75.), Jonas Yang Tislevoll (Arild Fitjar Waage 67.) Rezhwan Kadir (Thomas V. Waage 84.).