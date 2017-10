SKRUK i Fitjar kyrkje: Korsong i særklasse!

SKRUK med solistane Vegard Kvamme Holum, Anne Marte Slinning og Gina Hillestad Lystrup framfører "What a Friend we have in Jesus". Foto: Kjetil Rydland.

Eit talrikt publikum frå fjern og nær fekk gleda av å oppleva dirigent Per Oddvar Hildre og koret SKRUK i storform under konserten i Fitjar kyrkje fredag kveld.

Fitjarbuen møtte mannjamt opp for å få med seg det aller ypparste som er å høyra i denne bransjen i Noreg. Faste temakveldgjester frå Stord hadde òg funne vegen til kyrkja. Det same hadde ein og annan korentusiast frå Bømlo.

Og det viste seg snart at dei vel 200 tilhøyrarane kunne prisa seg lukkeleg over dei hadde kjent si besøkelsestid. Eller for å seia det med ein gamal original oppe i bygdo: – Eg hadde kome til å angra meg i hel om eg ikkje hadde blitt med!



Dirigent Per Oddvar Hildre i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.

Dirigent Per Oddvar «Prots» Hildre leia koret i kjent stil, og introduserte dei enkelte songnummera. Mykje av musikken var henta frå urkyrkja i Midt-Austen, og han gløymde ikkje å nemna lidingane til dei kristne i desse landa. Og takksemda over at me har det lettare hos oss.

Heile konserten var a cappella – ikkje eitt einaste instrument høyrde me, bortsett frå dei imponerande vakre røystene til dei 40 koristane. Frå ein benk høyrde me kommentaren: – I kveld saknar eg ikkje orgelet! Og kantor Ja Overweg, som var sterkt til stades, let ikkje til å protestera …

Opningsnummeret var ein tekst av Jesus Kristus, som Hildre sa. Det var Fadervår, sunge på arameisk, Jesu eige språk. Arrangementet var ved Henning Sommerro. Repertoaret bestod elles både av folketonar, gospel og negro spirituals. Høgdepunktet for vår del var kanskje den engelske versjonen av «Hvilken venn vi har i Jesus", med Gina Hillestad Lystrup, Anne Marte Slinning og Vegard Kvamme Holum som solistar. Arrangementet var ved Helge Førde i The Brazz Brothers.

Innimellom all vellyden var stemninga så konsentrert at me kunne ha høyrt ei knappenål falla til golvet. Dette var ei av dei sjeldne opplevingane som det går fleire år mellom. Ei høgtidsstund både for dei som er kunninge innan faget, og for oss som er litt meir amatørar.

Ikkje rart Kongen har bestemt at dirigent Per Oddvar Hildre i neste veke skal få Den Kongelege Norske St. Olavs Orden for kor og kultur! Det var arrangøren i temagruppa, Eli Simonsen, som kunngjorde det store nyhendet for oss, til applaus frå både koret og publikum i kyrkja.

Den kjende dirigenten på si side gratulerte fitjarbuen med ei flott konsertkyrkje. – Denne kyrkja er like god å syngja i når ho er full av folk, som når ho er tom. Det har eg aldri opplevd før! sa Hildre til eit takksamt publikum.

Som takk for innsatsen fekk dirigent Hildre, barbersåpe frå Fitjar Islands. Til mykje lått og løye, ei fin og uformell avslutning på ein høgtidsam kveld med korsong frå aller øvste hylle. Me takkar igjen temagruppa for at dei gir oss slike storslegne opplevingar.



Per Oddvar Hildre med barbersåpe frå Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.

SKRUK – Sunnmøre kristelege ungdomskor

Eit kor basert på Sunnmøre, oppretta i 1973

50 medlemmer fra hele Noreg

Per Oddvar Hildre initiativtakar og dirigent sidan starten

Plateselskap: Kirkelig Kulturverksted

Sjanger: Spirituell musikk

Album: Slipp Mine Fløyter Fri, Høgtidsrom, Stjerna Fra Øst, På nytt m.m.

(Kjelde: Wikipedia)