Frå eit av «Korps på tur»-opplegga. Foto: Helga Rimmereid

Fitjar Skulekorps får 20 000 kroner frå Norges Musikkorps Forbund til eit prosjekt i samband med Musikkkorpsenes år i 2018.

I forbindelse med Musikkorpsenes år i 2018 har Norges Musikkorps Forbund delt ut midler til lokale korps sine egne jubileumsprosjekter. Etter gjennomgang av søknadene har Fitjar skolekorps fått innvilget 20 000 kr til sitt lokalprosjekt.

Prosjektet dei har fått midlar til har dei kalla «Øyhopping – der ingen skulle tru at eit korps kunne bu (spela)» oog er et prosjekt som opnar for samarbeid mellom mange ulike lag og organisasjonar.

Frå søknaden

I søknaden skreiv Fitjar Skulekorps mellom anna:

«Mål: Å skapa gode musikalske opplevingar i nærmiljøet gjennom ei heilskapleg ramme krydra med kystkultur i eit unikt kystlandskap.

Innhald: Prosjekt Øyhopping handlar om å finna nye og kreative måtar å nå ut til publikum på ein heilskapleg måte. For å få til dette, vil me samarbeida med ulike lag og organisasjonar som kyrkja, kajakklubben og friluftsrådet med fleire.

Nærområdet vårt består av mange flotte øyar og med kystkulturen som ramme, ynskjer me å spre speleglede og vise kor fantastisk og allsidig korpsmusikken er, og at det er ein naturleg del av (det musikalske) kulturlivet.

Til dette prosjektet tenkjer me at korpset «buset» seg på øya Smedholmen og overnatter i lavvo fra lørdag til søndag. Musikantane får erfaring med friluftsliv, erfarer eit anna «rom» enn øvingslokalet, samt at det er sosialt og verdifullt at unge og eldre musikantar kan ha eit sosialt fellesskap.

På søndagen inviterer me publikum, der dei får ei musikalsk velkomst når dei kjem til øya. Programmet vil vidare bestå av friluftsgudsteneste der korpset har ei aktiv rolle med musikkinnslag, det vil verta ulike aktivitetar som omvising av gamle bygningar og mulegheit for kajakkpadling i øyane med røynde instruktørar og matopplegg.

Me vil leggje opp til organisert transport til/frå Smedholmen, og prosjektet er tenkt gjennomført fyrste helga i september 2018.»

Tidlegare har korpset gjennomført «Korps på tur prosjekt». No er altså eit nytt spennande prosjekt på beddinga.