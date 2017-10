Velsmakande boklansering på Osternes bedehus

Forlagssjef Otto Ersland og forfattar Jane Jünger i Osternes bedehus med boka om bedehusmat i Sunnhordland. Foto: Kjetil Rydland.

Lanseringa av boka om kaker og bedehusmat blei ei smakfull oppleving for om lag 40 svoltne sjeler frå Osternes, Fitjar og Stord.



Møteleiar Harald Johan Sandvik kunne ønskja velkomen til om lag 40 matglade på Osternes bedehus i går kveld. Dei kom frå Stord, Fitjar og Osternes for å bli kjende med den nye boka "SØTE salige Sunnhordland – ei bok om bedehus, basar og gode KAKER".







Eit lite utval av godsakene som blei serverte i kjellaren på Osternes bedehus "Betania" i går kveld. Foto: Kjetil Rydland.

Boka kjem ut i desse dagar på Kapabel forlag i Bergen, og forlagssjef Otto Ersland frå Stord stilte opp for å orientera om bokprosjektet. Med seg hadde han ein av forfattarane, Jane Særsten Jünger. Dei to andre forfattarane er Astrid Elin Lønning og Ingvild Sjo.

Men før dei fekk ordet, spela Olaug Irene Gloppen eit stykke på piano: "Korset vil jeg aldri svikte", av domkantor i Trondheim, Ludvig Nielsen (1906-2001). Og Harald Johan Sandvik delte eit par ord for dagen med forsamlinga, og minte om at bedehuskulturen slett ikkje er død!

Forlagssjef Otto Ersland har sjølv vore redaktør for boka, som handlar om mattradisjonar og servering på bedehus i Sunnhordland. Saman med skribent Jane Særsten Jünger drog han linene tilbake til det førre matbokprosjektet deira: "Smaken av Sunnhordland", den årboka som har selt mest i Sunnhordland museum si historie.

Den gongen fekk dei berre med seg litt kaker, og dei kom til at dei måtte laga boka om kaffimaten og kakekulturen i Sunnhordland:

– Engasjementet for den gode kaffimaten fann me på bedehuset!

Jane Særsten Jünger, som har vakse opp både på Randaberg ved Stavanger og på Stord, slo fast:

– Eg vel meg Sunnhordland på grunn av kakene!

På bedehusa fann dei òg misjonsforeiningane. Desse har vore viktige for utviklinga av demokratiet vårt, meinte Jane Jünger. Foreininane fungerte som opplæring i demokrati, for her lærte kvinnene å ha leiarverv og å føra ordet.

Dei to representantane for Kapabel forlag uttrykte stor takksemd for måten dei hadde blitt tekne imot på Osternes bedehus, både i går og tidlegare.

– Osternes er sjølve urbedehuset! Otto Ersland minte om at alle over 40 år har mange minne som er knytte til bedehuset. Som kjent har han tidlegare skrive bok om ferjene i Sunnhordland. – Dette er litt som med ferjer! smilte Ersland.





Han tok opp den blå boka og viste at fargen har han funne på veggen i Osternes bedehus!

– Gjennomgangsfargen i boka har me funne på veggene i dette bedehuset, sa han og smilte. Denne blåfargen har Osternes bedehus hatt sidan Ingebjørg og Karl Gloppen stod for utsmykkinga i 1960.

Jane Jünger minte om at dei kakebakarane dei hadde møtt på bedehusa ikkje var like mange av dei me ser i ymse bakeprogram på TV i dag. Dei hadde ikkja bakt for å visa seg fram, men for å bidra til ei større sak. Dette er ei audmjuk innstilling me kan læra av, meinte forfattarane.

– Kakene i denne boka skal smaka godt – og ikkje vera for å ta bileta av til å leggja ut på Facebook!

Etter den særs populære orienteringa fekk møtelyden høve til å kjøpa den nye boka. Og Jane Jünger fekk det særs travelt med å skriva helsingar til kjøpelystne bedehusfolk.

Så bar det ned i kjellaren til eit dekt festbord med kaker og rauddravle. Anbjørg Sandvik hadde kokt dravlen etter oppskrift frå mor si, Anna Tufteland. Oppskrifta er sjølvsagt å finna i den nye boka på vel 250 sider. Der finn me ei flott samling med freistande bilete og oppskrifter frå Sunnhordland. God appetitt!



I kjellaren fekk møtelyden nyta dravel og kaffimat etter oppskrifter frå boka "Søte salige Sunnhordland". Foto: Kjetil Rydland.



Søstrene Anna, Ruth og Nora K. Gloppen var alle på plass. Foto: Kjetil Rydland.