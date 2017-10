Politisk kvarter med ordføraren

Ordførar Wenche Tislevoll informerer. Foto: Harald Johan Sandvik.

Ordførar Wenche Tislevoll informerte om aktuelle saker.

Fitjar er vekstkommune! I 2010 var me 2.930 innbyggjarar, i 2013 3.000, og ved siste teljing var talet 3.191. Det gir vekstkommunetillegg! I 2018 vil det utgjera kr. 1.036.000, basert på utvikling i 2015, 16 og 17. Rein matematikk styrer storleiken på tilskotet. Framover er det viktig å halda oppe trenden, og ordføraren er med på diverse treff og aktivitetar for å halda oppe interessa for å flytta til og verta verande i Fitjar. Det er viktig å tala vel om bygda!

Tiltaksplan i Fitjarfjellet var neste punkt. Det er lagt til rette nye rundløyper, ny gapahuk, nye infoskilt og nytt kart over Fitjar og Stord. Mellom andre har mange pensjonistar gjort godt arbeid!

Septembernummeret av Båtmagasinet presenterte Longøyo som ny gjestehamn. Eldhus og sjøbu er reparerte. Lokale krefter har gjort arbeidet, men Friluftsrådet Vest er eigar, og ein god medspelar i Fitjar. Dei har nyleg kjøpt meir på Teløyo, også.

No er det lagt asfalt på Koløyvegen! Det er gjort ein stor jobb med veg, vatn, kloakk, kraftkablar og telekablar på strekkja frå skulen og vestover. Asfalteringa no syner at den tyngste jobben er gjort i prosjektet.

Samarbeidsrådet i Sunnhordland, der ordføraren er leiar, har fått kritikk for at dei ikkje gjer nok, og at det er dårleg møtedisiplin. Ho tilbakeviser kritikken, det er stor aktivitet og regionsamlingar kvar veke. Då fylkesordføraren kom med uttale om at E39 Stord-Bergen kunne utsetjast, stod Samarbeidsrådet samla fram og tala han imot.

Stikkord i rådet sitt arbeid: E39, E134, hurtigbåtruter, regional utvikling, kystsoneplan, statlege arbeidsplassar, regionreforma, strategiske alliansar, kompetansebygging, helse, reiseliv, innflytting.

Ordføraren var også innom Kystsoneplanen som var handsama i fylkestinget onsdag. Mange av kommunane i Sunnhordland har protestert kraftig, men responsen på fylkesplan er liten. Planen vart vedteken onsdag. Den hindrar utvikling i havbruksnæringa i mange kommunar.

Ho slutta av med å oppfordra folk til å vera bøsseberarar i TV-aksjonen 22. oktober. Ho er sjølv aktiv, og skal ha ringjerunde til verksemder for å be om pengar til aksjonen.