Interpellasjon frå KrF i kommunestyret

Harald Rydland legg fram interpellasjonen for kommunestyret. Foto: Harald Johan Sandvik.

Skal Sunnhordlands-kommunar melda overgang til Rogaland?



Heile interpellasjonen kan du lesa på Fitjarposten 2. oktober. Harald Rydland, KrF, la fram interpellasjonen på vegner av partiet.

Det var denne saka som skapte debatt i kommunestyret onsdag. Rydland innleia med at byen har vore Bergen, men bergensarane høyrer ikkje så mykje på Sunnhordland. Mellom anna har politisk leiing i fylket uttala seg negativt om framdrift på E39 Stord-Bergen.

Ordførar Wenche Tislevoll, H, sa at ho visste mykje om dette, og forsto frustrasjonen. Ho hadde nettopp, under møtet, fått melding frå ein fylkestingsrepresentant om at Kystsoneplanen med plankart var vedteke i dag utan endringar, mot iherdige protestar frå fleire Sunnhordlandskommunar, mellom dei Fitjar. Fitjarposten har skrive om den saka tidlegare. Ho har sett tendensar i det siste til at dei som er i posisjon i fylkestinget ikkje ser særleg til Sunnhordland, noko som aukar frustrasjonen. Me kan godt rasla med sablane og senda skræmeskot!

Samarbeidsrådet og Haugalandsrådet har ofte dette som tema. I sør kjenner Haugalandet seg ofte dårleg handsama frå Stavanger. Målet må vera at Sunnhordland står fram som ein sterk, samla region.

Arne Prestbø, H, var glad for at KrF sette namn på utfordringane. Det er ein stor jobb som må gjerast mot fylkespolitikarane. E39 er eitt av dei viktige punkta!

Grete Marit Veka Maraas, Sp, var glad for debatten, men kommenterte at det var for bastant å seia ja eller nei i saka. Kva resultat hadde me fått når det gjaldt Fitjar vidaregåande eller sjukehuset dersom me var i Rogaland?

Bjørg Tislevoll, H, var like irritert som Harald Rydland på Hordaland fylkesting sitt forhold til Sunnhordland. Ho håpar ryktet om denne debatten går like til Bergen. Me er ein stor og viktig region som skapar inntekter!

Vigdis Røen Leirvik, Ap, kjende sterkt på frustrasjonen over ikkje å verta høyrt i Bergen, men dei seier neppe «jippii!» til oss i Stavanger heller. Ho er glad for Wenche sitt engasjement for Sunnhordland!

Harald Rydland takka for stort engasjement i møtet. Han konstaterer at Bergen og Nordhordland finn saman i mange saker, og tyngdepunktet vert flytta nordover. Han streka under at E39 ikkje er eit Sunnhordlands-prosjekt, men eit stort, nasjonalt prosjekt. Det må fleire ta inn over seg. Denne diskusjonen må halda fram, og løftast høgare!

Ordførar Wenche Tislevoll streka under at dette er ei kjempeviktig drøfting. Samarbeidsrådet vil gå i førarsetet og setja dagsorden i den nye regionen. Men utgreiing av eventuell overgang til Rogaland er ikkje aktuelt. Det er feil bruk av krefter.

Konklusjon: Interpellasjonen og debatten vert teke til vitande. Debatten – med positivt forteikn – går vidare i regionråd og i politiske fora.