Humor og ettertanke på eldredagen

Inger S. Nesbø og Inger C. Fitjar ser ut til å trivast på eldredagen. Foto: Kjetil Rydland.

Onsdag ettermiddag blei den årlege eldredagen avvikla ved Fitjar vidaregåande skule, og som vanleg var det god stemning i den pynta kantina, som var nesten fullsett.



Som arrangørar stod Fitjar vgs. saman med Fitjar eldreråd. Arvid Ole Refvik stod i døra og tok imot kvar enkelt etter kvart som dei kom inn. Elevar ved skulen hadde laga maten, dekka på borda og stod for serveringa. Alle fekk stor takk frå leiaren i eldrerådet, og alle fortente det like mykje.







Leiaren i eldrerådet, Arvid Ole Refvik, ønskjer velkomen Foto: Kjetil Rydland.





Underhaldninga denne gongen var ved ei gruppe frå ungdommar frå Fitjar kulturskule, som blei presenterte av rektor Håvard Kroka. Eline Fitjar Hjelle, Sofie Rimmereid og Tor Håkon Aarbø spelte kvar sitt velkjende stykke på piano. Den fjerde musikanten, Eirin Moldestad Oma, spela eit mindre kjent stykke på fiolinene sin. Det har ikkje fått namn enno – og ho har komponert det sjølv! Imponerande prestasjonar av alle fire representantar for det unge og blomstrande musikklivet i bygda.

Ordførar Wenche Tislevoll var som vanleg til stades og helsa det modne publikummet. Ho liker å vera med dei eldre, og denne gongen hadde ho flytta kommunestyret eit par timar for å få med seg samkoma på Fitjar vgs. Ho minte om FN sitt motto for eldredagen i år: "Ta steget inn i framtida", og kunne fornøgd slå fast at Fitjar er ein kommune i vekst.



Dei siste sju år har folketalet auka med 260 personar til eit innbyggjartal på 3190 akkurat no. Av desse er 425 personar – dvs. 13,3 % – over 67 år. Orføraren uttrykte takksemd over at me har så har sterke krefter blant aktive pensjonistar i bygda. Ho nytta høvet til å takka eldrerådet og gi skryt til Fitjar vidaregåande skule, før ho oppmoda forsamlinga om å nyta både maten og stunda.

Dagens hovudtalar var Halvard Wiik, som blant anna har utmerkt seg siste året med fleire humoristiske og svært tankevekkjande artiklar i "Sunnhordland". Også i gårsdagens tale kom dei artige formuleringane på løpande band, slik det ofte gjer når "turrpinnen frå Nordhordland" slepper seg laus. Han oppmoda oss om å fokusera meir på det me har eller får, og ikkje så mykje på det me ikkje har.

– Gi mindre plass til bekymringane, og meir plass til nuet! oppmoda Halvard Wiik, og avslutta med dette vesle diktet av Mikael Aksnes:

Den største gleda ein kan ha,

det er å gjera andre glad;

og vil du gjerne lukka nå,

då først deg sjølv du gløyma må.

Og vil du sanka gods og gull,

du aldri får din bankboks full;

du må ha meir, får aldri ro;

eit hundre først – og sidan to.

Nei, gjer deg nøgd med det du har,

og prøv å gjera andre glad;

turk tårer bort der du dei ser,

og gjer det lyst der mørkt det er.

Knapt 100 eldre fitjarbuar "i alle aldrar" gjekk heilt sikkert heim med gode minne etter den fine stunda.



Eline F. Hjelle ved pianoet. Foto: Kjetil Rydland.







Som vanleg på ein eldredag var kantina nesten fullsett. Foto: Kjetil Rydland.