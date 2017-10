– Vil du begynna i Fitjar kulturskulen?

Vi du spela med oss? F.v. Ole André Westerheim, rektor Håvard Kroka, Jone Foldøy Grutle og Rune Nesse. Foto: Kjetil Rydland.

Rundt ein tredel av ungdommane i Fitjar går i kulturskulen, men det er plass til fleire elevar, og onsdag var det rekrutteringskonsert på Rimbareid skule.

Fitjar kulturskule engasjerer ein stor del av skuleelevane i Fitjar. Rektor Håvard Kroka fortel at det framleis eit behov for å få tak i fleire elevar.



I går stilte derfor tre sterke musikantar opp i amfiet på Rimbareid skule. Ole Andre Westerheim, Jone Foldøy Grutle og Rune Nesse i amfiet på Rimbareid skule. – Me er er for å visa kva me gjer på, fortalte dei tre før konserten.



Elevane på mellomsteget fylte amfiet på Rinmbareid skule, og tok vel imot dei tre musikantane, som ikkje var heilt ukjente for alle. Rune Nesse på slagverk og Jone Foldøy Grutle viste korleis det er å spela i band ved å framføra AC/DC-låten "Thunderstruck".Ole André Westerheim framførte det svært kjende nummeret "We will rock you" av Queen, til stor applaus frå det unge publikummet. Han nytta høvet til å fortelja kva kulturskulen har å tilby.



For tida har kulturskulen ledige plassar på drama/teater, el-bass, gitar, slagverk, dans, messingblåseinstrument og visuelle kunstfag. Her er det ikkje ventelister, men Ole André presiserer at det framleis går an å søkja på dei andre tilboda òg. Før han avslutta den vesle konserten på skulen med "Cattle on the Hill" av Ed Sheerhan.



I dag går det skriv med elevane heim med velkomstbrev til potensielle kulturskuleelevar. Her er det òg påmeldingslenkje til kulturskulen:https://nofitjar.speedadmin.dk/



Ole André Westerheim oppnådde god kontakt med det unge publikummet. Foto: Kjetil Rydland.



Rune Nesse på slagverk og Jone Foldøy Grutle på gitar framfører AC/DC-låten "Thunderstruck". Foto: Kjetil Rydland.