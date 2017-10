Informasjon om politikontakten

Svein Lunde informerer kommunestyret. Foto: Harald Johan Sandvik.

Svein Lunde var med i kommunestyret.



Politireforma seier at kvar kommune skal ha sin eigen politikontakt. Då Fitjar lensmannskontor vart lagt ned, vart Svein Lunde mellombels tilsett som politikontakt i Fitjar, Stord og Bømlo. Det er berre i Fitjar han har fast kontordag, sidan her ikkje er anna politikontor. Han er på Fitjar rådhus kvar onsdag.

Politikontakten skal jobba tettare og meir systematisk med kommunen, inngå forpliktande avtalar med kommunen om beredskap og førebygging, og ha ansvaret for faste møtepunkt mellom kommune og politi. NAV er også ein nær samarbeidspart.

Ein kan skreddarsy avtalar ut frå lokale ynskje. Fitjar sin avtale er ferdig utarbeidd i løpet av oktober.

Politikontakten vidarefører mange av dei oppgåvene lensmannen hadde. Dei siste åra var lensmannskontoret i Fitjar så lite bemanna at utadretta verksemd ikkje kunne prioriterast. No kan ein bruka ressursar på politikontaktoppgåvene. Små kontor var ikkje liv laga lenger, særskilt ikkje når ein stod att med to kontordagar, slik det var i Fitjar.

Det er mellombels politikontaktar i alle kommunane i Sør-Vest politidistrikt. Stillingane skal lysast ut. Det er omorganisering i politidistriktet, men alt skal vera på plass innan utgangen av februar.

Kvar driftseining, i vårt tilfelle Stord, skal klara seg sjølv, men det er ingen gullalder for einingane. Det vert mindre folk på Stord, men ressursane skal brukast meir effektivt.

Patruljering i distriktet vert ikkje redusert, og skal ikkje lida på grunn av mindre mannskap. Etterforsking er eit av dei felta som kan verta redusert.

Politikontakten går i uniform, og skal vera godt synleg. På rådhuset skal han vera med på lunsjromet. «Men,» sa Svein Lunde, «dei første dagane var det veldig stilt under lunsjen!»