Redesignar gamle benkar. F.v. Lena Camara Mateas og Malene Arents Halleråker. Foto: Håkon C. Hartvedt

På Rimbareid skule får gamle benkar nytt design. Det syt elevar frå valfaggruppa Design og redesign for.

Det er mange år sidan Rimbereid skule kjøpte inn benkar og bord som elevane kunne bruka i ymse samanhengar. No var desse benkane blitt stygge å sjå på etter mange års bruk. Men for elevane på Design og redesign var dei midt i blinken - som ein passande utfordring å prøva seg på.

Malene Arents Halleråker fortel at dei først skal måla benkane kvite. Deretter skal dei dekorere dei med sjølvvalgt mønster/dekor som dei har skissa opp i arbeidsbøkene sine. I gruppe bestemte dei seg så for kva for ein dekor dei skal nytta.

– Dette er veldig gøy, både arbeidet og å få sjå resultatet når benkane er ferdig, smiler Malene.

Ved sida av Malene står Lena Camara Mateas. Ho er samd med Malene i at dette er kjekt å få gjera, og at benkane vil bli brukt igjen når deier redesigna. – Kult å teikna først og så kunne «plassera teikninga» på benkane.

Lærar Kristin Drønen fortel at dette er eit åtte ukers prosjekt, at tre av benkane skal opp på SFO. Resten vert plassert i 1. klasse og 2. klasse.

Om Design og redesign seier ho at det er eit fag som etter kvart har gått seg til - og blitt populært. Heile 23 elevar har valt dette valfaget dette skuleåret.

Ein del av utkasta. Foto: Håkon C. Hartvedt