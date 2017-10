Rune Aarbø ser som vanleg fram til harejakta. Arkivfoto.

Førstkomande fredag opnar småviltjakta i Fitjarfjellet, melder leiar i Fjellsameiga, Harald Rydland.

Jakttida i Fjellsameiga er frå 6. oktober til og med litlajulafto, 23. desember. For hare er jakttida fram til 28. februar 2018. Leiaren i Fitjar fjellsameige minner om at orrhøne, storfugl, lirype og fjellrype er freda.



For å kunna driva småviltjakt i Fitjarfjellet (gard nr. 90 bruk nr 1) må ein kjøpa jaktkort hos Fitjar fjellsameige. Jakta vert annonsert i pressa. Tidlegare har småviltjakt i Fjellsameiga berre vore tilgjengeleg for dei som er busette i Fitjar eller Stord kommune, men jakta er no open for alle som kjøper jaktkort.



Jaktkort må tingast hos Tveit rekneskap, på telefon 982 53 938 eller på e-post Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. . Pris pr jaktkort er kr. 380. Etter at betalinga er komen inn på konto, kan jaktkort sendast/leverast ut til jeger. Etter at jakta er over, skal jaktkortet returnerast til Fitjar fjellsameige v/Tveit Rekneskapskontor, Postboks 33, 5418 Fitjar.



Vil ein nytta hund under jakta skal det leggjast fram attest på at hunden er sauerein



For meir info sjå: www.fitjarfjellsameige.no.