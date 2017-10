Skulesjef John Karsten Raunholm er ein av søkjarane til rådmannstillinga. Foto: FP-arkiv

Søkjarlista til rådmannsstillinga

Søknadsfristen var 27. september, og 12 søkjarar har meldt seg til den ledige stillinga som rådmann i Fitjar.



Rådmann Atle Tornes går av med pensjon ved utgangen av april neste år. Stillinga har vore lyst ut, det er 12 søkjarar, og namna er nettopp kunngjort:



1: John Karsten Raunholm, 57 år, Skule- og oppvekstsjef Fitjar

2: Einar Kaland, 52 år, Arbeidssøkjar Fitjar

3: Kjetil Skjeie, 54 år, Rådmann Risør

4: Haque Nawaz Chaudhry, 56 år, Seniorrådgjevar Sagvåg

5: Frank Westad, 55 år, Leiar prosjektstab Stavanger

6: Unnateke offentleg søkjarliste

7: Rannveig Gramstad, 45 år, Jurist Stord

8: Michael Gräfe, 44 år, Driftssjef Haugesund

9: May Britt Jensen, 52 år, fylkesmiljøvernsjef Rennesøy

10: Olaug Haugen, 53 år, Rådmann Tingvoll

11: Åge Ronald Rosnes, 63 år, kommunalsjef oppvekst Erdal

12: Unnateke offentleg søkjarliste.



Prosessen vidare vert slik: Tilsetjingsutvalet kjem med tilråding til kommunestyret, som formelt tilset ny rådmann.



I tilsetjingsutvalet sit tre medlemer frå formannskapet: Wenche Tislevoll, Agnar Aarskog, Sigurd Andre Maraas, rådmannen som representant frå administrasjonen og tillitsvald for Utdanningsforbundet som representant for dei tilsette.