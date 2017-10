Koløyvegen er no asfaltert. Alle foto: Harald Johan Sandvik

Arbeidet var gjort før helga.

Folk i Koløyo har køyrt gjennom eit anleggsområde i fleire månader, medan både vassforsyning, avlaup og veg har vorte bygt om.

No er det meste gjort, og i sist veke vart vegen asfaltert, til stor glede for alle som brukar den!

Arbeidet med vatn- og avlaupsanlegget frå Øvrebygda skule og vestover har gått bra, men er ikkje heilt ferdig. Grunnforholda var krevjande fleire stader, og det gjorde at det ikkje var mogeleg å prissetja prosjektet nøyaktig på førehand.

No er oversikta klar, og det er gjort nokre endringar undervegs, i tillegg til at nokre element vert dyrare enn tenkt.

Endringane går på litt lengre grøft, litt mur, større overvassrøyr, asfaltering, fundament og kablar til veglys, pluss at vegen ved bedehuset må kryssast. I tillegg vert den planlagde pumpestasjonen nedom skulen dyrare enn ein rekna med.

Handsama sluttfinansieringa

Alt vert ikkje ferdig dette året, men formannskapet handsama sluttfinansiering i sist møte. Dei løyvde samrøystes kr. 300.000 i tillegg til det som står i budsjett 2017.

I same møtet vart det lagt fram ei ny sak: Det var ikkje tanken å byta ut vassleidningen frå bedehuset til skulen og vidare til myra nedanfor. Det syner seg no at røyra som ligg over vegen ved bedehuset ikkje held mål. Hovudleidningen på nordsida av vegen ligg delvis i myr. VA-avdelinga i kommunen rår til å leggja ny leidning i grøfta på sørsida av vegen, der avlaupet skal leggjast. Då kan ein samtidig få sett opp brannhydrant ved skulen. Kostnad er kr. 320.000. Til finansiering vert det brukt midlar frå to vassprosjekt i budsjettet som ikkje vert nytta i 2017. Kostnaden vert dekka av vassavgifta.

Både Utval for plan og miljø og formannskapet gjekk samrøystes inn for framlegget.