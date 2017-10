Arbeidsløysa: Færre ledige ungdommar

Illustrasjonen frå NAV viser at me har høgare arbeidsløyse enn fleire av nabokommunane våre.

Arbeidsløysa i Hordaland har gått ned med 1330 personar sidan i fjor på denne tida, skriv kommunikasjonsrådgivar Eivind A. Pettersen i ei pressemelding.

Pressemeldinga om stoda for arbeidsløysa i Hordaland akkurat no viser at arbeidsløysa er på 2.8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er ein nedgang på 1330 personar i høve til same tid i fjor. Den mest positive utviklinga finn ein blant ledig ungdom under 25 år, og i ei halvering i talet på permitterte.

Færre ledige ungdommar

Fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes er glad for at den positive utviklinga held fram i arbeidsmarknaden. Det er no 1078 ledige ungdommar under 25 år i Hordaland. Nedgangen er på 254 personar (-19,1 %).



– Utviklinga er gledeleg. No ser ein resultat av arbeidet som er lagt ned for denne gruppa. Ungdom er eit innsatsområde for oss, noko statsråden òg har poengtert, seier Kverneland Bogsnes.

Uroleg for dei langtidsledige

Det er 7890 heilt ledige i Hordaland (-14,4 %). I tillegg er 3319 personar delvis ledige, og 2134 går på tiltak. Vi har 4259 langtidsledige. Den største gruppa er personer mellom 30 og 39 år. Det er nedgang for dei som har gått kortare enn 26 veker medan talet på langtidsledige over 52 veker går litt opp.



– Framleis er denne gruppa svært stor og gjev grunn til uro. Vi har 700 personar som har gått ledige i minst 104 veker. Talet aukar, og vi slit med å få dei ut i arbeid, seier Kverneland Bogsnes.

Ledige helsejobbar

Industriarbeid (1146), bygg og anlegg (1011) og ingeniør- og IKT-fag (797) er framleis dei yrkesgruppene med flest arbeidsledige. Talet på permitterte er 525 personar, som er 467 færre enn i same månad i 2016 (-47,1 %). Det er ikkje fleire varsel enn normalt.



Flest utlyste stillingar denne månaden finn du innan helse, pleie og omsorg (429), bygg og anlegg (351) og butikk (244). Etterspurnaden innan industri og ingeniør/IKT har dobla seg, noko som kan vera eit signal om at oljekrisa er på retur.

Vekst i Sunnhordland

Størst prosentvis nedgang i arbeidsløysa finn vi på Stord (-232 personar) og Odda (-58 personar). Tala på Stord har gått frå å vera høgst i fylket til å ligge på snittet. I Bergen kommune er det 4608 ledige, 352 færre enn i fjor (-7 %).

Stabilt i vest, lågt i aust

I september er det høgst arbeidsløyse i Øygarden (4,5 %), Austrheim (4,2 %) og Fjell (4,1 %), medan Eidfjord (0,9 %), Ulvik (0,9 %) og Granvin (1,2 %) har færrast ledige i fylket.



Arbeidsløysa i Noreg var 2,5 % i september 2017, ein nedgang på 9634 personar (12 %) frå same tid i fjor. Totalt er det 68 879 heilt ledige.



Tala for september viser at Fitjar ligg litt over gjennomsnittet for Hordaland, og noko høgare enn på same tid i fjor. Tala for Fitjar er nesten nøyaktig dei same som i juli og august i år.