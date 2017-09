Berga tre poeng i høgdramatisk kamp

Thomas Liam Skjelde frå Søfteland ser raudt, og Fitjar kan tryggja sigeren i sluttminutta. Foto: Kjetil Rydland.

I ein høgdramatisk kamp under vanskelege vêr- og føreforhold kjempa Fitjar seg til siger 4-3 over Søfteland og tre litt heldige, men viktige poeng.

– Det var ikkje vakkert, slo tremåsscorar Jan Åge Tislevoll fast då han oppsummerte dagens seriekamp mot Søfteland. Men til liks med oss andre i Fitjar Idrettspark var han både letta og glad over tre verdfulle poeng.



I den varierande vinden og det glatte graset kunne det lett ha vippa begge vegar, men denne gongen var det Fitjar som var heldigast. Scoringa ved innbytar Jonas Aleksandersen eitt minutt før ordinært tids slutt berga tre livsviktige poeng for nedrykkstruga Fitjar.





Sonja Fitjar, med vesle Brutus, og Ole Træet kan gle seg over tre poeng til Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.



Med kraftige vindrosser frå søraust i ryggen kom Fitjar best i gang i laurdagens heimekamp mot Søfteland. Heimelaget hadde god kontroll på motstandarane sine, og spelte seg til fleire sjansar. Men det blei med den eine scoringa til Jan Åge Tislevoll etter 19 minutts spel. Han gav Fitjar 1-0 då han heada eit fint innlegg frå høgrekanten i mål frå kort hald.



I staden for å grilla motstanderen då dei hadde han på gaffelen, sleppte Fitjar-gutane Søfteland inn i kampen mot slutten av første omgang. Det knytte seg for heimelaget, og gjestene kom til fleire store sjansar. Rundt fem minutt før pause redda Torbjørnn Korsvik på streken, og rett etterpå var det klart for utlikning, ved Dani A. Bergstø. Litt flatterande for Søfteland med 1-1 til pause, men ikkje heilt ufortent etter ei sterk avslutning av omgangen.

I kraftig motvind var det Fitjar som scora først etter pausen. Jan Åge Tislevoll fekk ballen på rundt ti meter, då Søfteland ikkje greidde å klarera etter ei fin forsering ved spisskollega Rezwan Kadir. Det harde skotet gjekk kontant i mål. Men motstandarane hadde fått vinden i ryggen og kom framover med det eine angrepet etter det andre. Vel ti minutt ut i omgangen fekk dei lagt fint inn frå høgrekanten, og Fitjar-spelarane bomma på det vanskelege innlegget. Men det gjorde ikkje Martin R. Eidsvik, som scora sikkert frå kort hald.





Søfteland var no inne i sin beste periode i kampen, og spelte seg til fleire store sjansar. Ein av dei redda Jacob Mehammer med ein flott beinparade. Men det var ikkje uventa då bortelaget gjekk opp til 3-2 ved Simon H. Aasen. Då gjekk det for fort for Fitjar-forsvaret, og Aasen hadde ingen problem med å plassera ballen i mål. Ikkje lenge etter hadde Søfteland eit skot i vinkelen, og kampen såg ut til å blåsa bortelaget sin veg.



Men då det var rundt eit kvarter igjen av kampen, stilna vinden, og lukka snudde for Fitjar. Torbjørn Korsvik blei felt inne i Søfteland-feltet, og ingen gjestespelarar protesterte då dommar Kjell Gudvangen bles for straffe. Jan Åge Tislevoll blei tremålsscorar etter å ha sett strafesparket hardt i mål, bak keeper, som gjekk til rett side.



I dei hektiske og litt brutale sluttminutta fekk Søfteland raudt kort på to spelarar. Først var det Aasen som måtte ut for sitt andre gule kort. Og deretter fekk Thomas Liam Skjelde direkte raudt kort, for ein situasjon som lett kunne gitt same fargen til Arild Fitjar Waage. Men Fitjar-spelaren var heldig og slapp unna med gult kort. Midt i all dramatikken fekk Jonas Aleksandersen gleda av å gi heimelaget 4-3 på eit fint skot.



Med to mann meir på banen berga Fitjar seg gjennom tilleggstida, og kunne innkassera tre nye, livsviktige poeng i striden for å unngå nedrykk frå 5. divisjon. To trepoengarar til i løpet av dei tre neste heimekampane er truleg det som skal til for å berga plassen. Og den bør vera sikra før kampen mot Solid i Hustrudalen søndag 29. oktober, elles kan årets siste seriekamp bli ei vond oppleving.



Tremålsscorar Jan Åge Tislevoll blei naturlegvis dagens mann for Fitjar, i ein kamp som slett ikkje var velspelt. Men mål er mål, og poeng er poeng. Elles var det kjekt å sjå Jonas Aleksandersen avgjera kampen for Fitjar. Sjølv om heimelaget jubla for poeng, var det ikkje berre glede i Fitjar-garderoben. Der låg nemleg kaptein Helge M. Træet med vondt i ryggen. Vonleg er ikkje skaden alvorleg, men det veit me ikkje heilt sikkert i kveld.



Alvorstungt på Fitjar-benken i sluttminutta. Foto: Kjetil Rydland.



Jonas Aleksandersen avjgorde kampen med 4-3-scoringa rett før slutt. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar–Søfteland 4–3 (1–1)

Fitjar Idrettspark

Laurdag 30. september kl. 12.30

Seriekamp 5. divisjon avd. 01 Hordaland

Dommar: Kjell Gudvangen, IL Gneist

Publikum: 34

Mål: 19. min. 1-0 Jan Åge Tislevoll, 42. min. 1-1 Dani Alvær Bergstø, 49. min 2-1 Jan Åge Tislevoll, 56. min. 2-2 Martin Røttingen Eidsvik, 67. min. 2-3 Simon Hatleli Aasen, 77 min. 3-3 Jan Åge Tislevoll (straffe), 89. min. 4-3 Jonas Aleksandersen.

Gult kort: Arild Fitjar Waage, Fitjar (90.)



Raudt kort: Simon Hatleli Aasen (2 x gult 88.) og Thomas Liam Skjelde (90.), begge Søfteland.

Fitjar sitt lag: Jacob Mehammer, Emil S. Fitjar, Nils Ingard Tislevoll, Torbjørn Korsvik, Bernt Ove Maraas (Leif Tore Aarland 86.), Helge Myrmæl Træet (Svein Arne Jordan Raunholm 32., Arild Fitjar Waage 68.), Markus H. Tislevoll (Goff Artsamai 68.), Leander W. Reigstad (Jonas Aleksandersen 86.), Marius H. Storebø, Jan Åge Tislevoll, Rezwan Kadir (Jonas Yang Tislevoll 72.).







Jan Åge Tislevoll t.h. innser at han må overta kapteinsbindet etter at Helge M. Træet blir liggjande på bakken med ryggskade. Foto: Kjetil Rydland.